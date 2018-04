Sudca nariadil obnovenie ochrany mladých imigrantov pred vyhostením

Program DACA sa týka imigrantov, ktorých do USA priviedli nelegálne ešte ako deti a sú v krajine známi ako Dreamers (rojkovia).

Washington 25. apríla (TASR) - Americký federálny sudca v utorok rozhodol, že vláda prezidenta Donalda Trumpa musí obnoviť program chrániaci státisíce mladých imigrantov pred vyhostením z krajiny. Dal jej však trojmesačnú lehotu na predloženie nových argumentov za zrušenie tohto programu, informovali televízia CNN a agentúra AP.



Federálny sudca John D. Bates z hlavného mesta Washington vo verdikte uviedol, že rozhodnutie zrušiť program známy pod skratkou DACA bolo "nezákonné". Dôvody tohto kroku udané ministerstvom pre vnútornú bezpečnosť označil za "svojvoľné a neuvážené".



Bates v odôvodnení utorkového rozsudku napísal, že rozhodnutie o zrušení DACA vychádzalo primárne "z právneho úsudku (ministerstva), že tento program je nezákonný". Takéto zhodnotenie programu DACA však rezort podľa sudcu neobjasnil dostatočne na to, aby ho mohol súd podporiť.



Sudca dal ministerstvu pre vnútornú bezpečnosť 90 dní na to, aby "lepšie vysvetlilo svoj názor, že DACA je nezákonný". Ak rezort nepredloží lepšie vysvetlenie, musí program obnoviť a začať znova prijímať a spracovávať aj nové žiadosti imigrantov o ochranu pred deportáciou.



Program DACA sa týka imigrantov, ktorých do USA priviedli nelegálne ešte ako deti a sú v krajine známi ako Dreamers (rojkovia). Zaviedla ho vláda predošlého prezidenta Baracka Obamu s cieľom umožniť týmto ľuďom, aby zostali v Spojených štátoch legálne žiť a pracovať na základe povolení s dočasnou platnosťou, ktorú však možno predĺžiť.



Trump vlani avizoval, že tento program ukončí. Oficiálne ho zrušili v marci; vzhľadom na medzičasom vydané nariadenia súdov však ministerstvo pre vnútornú bezpečnosť naďalej vydáva potvrdenia o predĺžení ochrany.



Bates je tretím sudcom, ktorý v spore okolo programu DACA rozhodol v neprospech federálnej vlády. Ministerstvo pre vnútornú bezpečnosť v prvej reakcii na jeho verdikt uviedlo, že si stojí za svojou pôvodnou argumentáciou v tom, že predošlá vláda zavedením programu DACA "nezákonne obišla Kongres".