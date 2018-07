Takmer 60 detí mladších než päť rokov znovu vrátili rodinám migrantov

Americká vláda uviedla, že úrady deti znovu vrátili ich spôsobilým rodičom vo štvrtok ráno.

Washington 12. júla (TASR) - Americká vláda oznámila, že úrady znovu vrátili do rodín migrantov 57 detí mladších než päť rokov, ktoré boli oddelené od svojich rodičov na hranici medzi Spojenými štátmi a Mexikom. V spoločnom vyhlásení to uviedli americké ministerstvo vnútornej bezpečnosti, ministerstvo spravodlivosti a ministerstvo zdravotníctva a ľudských zdrojov.



Agentúra DPA pripomenula, že k tomu došlo po tom, ako vládna prax oddeľovania detí migrantov od rodín vyvolala medzinárodné pobúrenie.



Americká vláda uviedla, že úrady deti znovu vrátili ich spôsobilým rodičom vo štvrtok ráno. Z tejto vekovej kategórie úrady nevrátili zvyšných 46 detí, ktorých rodičov uznali z rôznych dôvodov za nespôsobilých. Patria k nim tí, ktorých deportovali, ale úrady ich už vo veci kontaktovali, či rodičia podozriví zo zneužívania a iných trestných činov, uvádza sa vo vyhlásení vlády.



Americký prezident Donald Trump podpísal v júni nariadenie, ktorým ukončil kontroverznú politiku rozdeľovania rodín migrantov, ilegálne vstupujúcich do Spojených štátov cez hranicu s Mexikom. Dodal však, že ním zavedená politika tzv. nulovej tolerancie voči nelegálnej migrácii zostáva naďalej v platnosti.



V dôsledku uplatňovania v apríli zavedenej politiky nulovej tolerancie bolo do konca mája oddelených od rodičov najmenej 2300 detí. To vyvolalo globálne pobúrenie po tom, ako sa objavili fotografie a nahrávky plačúcich detí spolu s informáciami, že ich rodičov, ktorí čakajú na súdne konania, zadržiavajú vo väzbe.



Opätovné zjednotenie rozdelených rodín migrantov v priebehu nasledujúcich 30 dní nariadil 26. júna federálny súd v štáte Kalifornia. Podľa súdneho nariadenia deti mladšie než päť rokov mali byť rodičom vrátené v priebehu nasledujúcich 14 dní (do 10. júla). Americká vláda pôvodný utorňajší termín nedodržala, keďže dovtedy spojila s rodičmi len štyri malé deti, všíma si DPA.