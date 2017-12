USA testovali stavebné články pre plánovaný bezpečnostný múr s Mexikom

Trump označil bariéru za veľký, krásny múr, ktorý má pomôcť pri riešení problému s ilegálnou imigráciou.

Sacramento 27. decembra .(TASR) - Americký Úrad pre clá a ochranu hraníc (CBP) otestoval v Kalifornii prototypy blokov určených na výstavbu bezpečnostného múru medzi USA a Mexikom. Vyše deväť metrov vysoké články sú prvým hmatateľným dokladom kontroverzného projektu, ktorý sľubuje prezident Donald Trump.



Informoval o tom v stredu spravodajský portál Sky News.



Trump označil bariéru za "veľký, krásny" múr, ktorý má pomôcť pri riešení problému s ilegálnou imigráciou. Vzorky blokových článkov dodalo osem stavebných spoločností. V prípade realizácie projektu by sa múr, ktorého výstavba bola jedným z hlavných Trumpových predvolebných sľubov, tiahol v dĺžke zhruba 3200 kilometrov.



Predstavitelia CBP tvrdia, že múr by vysielal psychologický odkaz všetkým, ktorí sa chcú ilegálne dostať z Mexika do Spojených štátov. Oponenti však vyjadrujú nesúhlas. "Vieme, že väčšina obyvateľov USA je proti výstavbe múru. Niet naňho peňazí, ide len o šou," vyhlásil ľudskoprávny aktivista Enrique Morones.



V roku 1986 bolo pri pokuse o prekročenie mexicko-amerických hraníc zatknutých 628.000 osôb, kým vlani táto štatistika predstavovala "len" 31.000 prípadov.