Donald Trump komentoval výsledky volieb ako ohromný úspech

Washington 7. novembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump na Twitteri komentoval výsledky utorkových volieb v USA ako "ohromný úspech". Biely dom však naznačil, že prezident momentálne neplánuje vystúpiť s prejavom, v ktorom by sa vyjadril k volebným výsledkom, informovala televízia CNN.



"Dnes večer (to bol) ohromný úspech. Všetkým vám ďakujem," napísal Trump na svojom obľúbenom Twitteri.



Svoje vyjadrenie zverejnil po tom, ako sa potvrdilo, že si vládnuci republikáni udržia doterajšiu väčšinu v Senáte amerického Kongresu.



Podľa prognóz amerických televízií však republikáni zároveň zrejme stratia kontrolu nad Snemovňou reprezentantov, keďže demokrati zvíťazili v kľúčových voľbách v politicky nevyhranených štátoch, ako sú Virgínia, Florida, Pensylvánia či Colorado. V čase zverejnenia Trumpovho tweetu sa už demokrati - aj podľa čiastkových výsledkov - postupne blížili k ovládnutiu Snemovne.



Líderka súčasnej demokratickej menšiny v Snemovni reprezentantov Nancy Pelosiová uviedla, že výsledky volieb obnovujú systém bŕzd a protiváh, ktoré v americkom politickom systéme zaisťujú dodržiavanie ústavy.



Republikáni si udržali senátnu väčšinu aj vďaka dôležitým víťazstvám v Indiane, Severnej Dakote, Tennessee a Texase. To umožní Trumpovi pokračovať v transformácii amerického súdnictva a mohlo by zbrzdiť možné snahy demokratov o vyšetrovanie alebo impeachment prezidenta. Podľa televízie Fox News by mali mať republikáni v 100-člennom Senáte minimálne 52 kresiel.



Demokratická väčšina v Snemovni reprezentantov, ktorú získali prvýkrát po ôsmich rokoch, by za mohla ohroziť realizáciu Trumpovej legislatívnej agendy v druhej polovici jeho funkčného obdobia, a potenciálne otvoriť cestu aj k jeho impeachmentu. V 435-člennej Snemovni by demokrati mohli podľa odhadov obsadiť približne 230 kresiel.



Voľby guvernérov sú podľa predbežných čiastkových výsledkov pomerne vyrovnané. Demokratickým kandidátom sa podarilo uspieť v dôležitých súbojoch v štátoch Kansas, Illinois a Michigan, republikánom zase na Floride, v Ohiu a Arizone.



Američania si v rámci supervolebného utorka volili všetkých 435 členov Snemovne reprezentantov. Okrem nich sa o znovuzvolenie uchádzalo aj 35 zo 100 senátorov. V hre tiež bolo 39 miest guvernérov jednotlivých štátov Únie.



Republikáni mali doposiaľ väčšinu v oboch komorách Kongresu. Mnohí analytici vopred predpovedali, že by Republikánska strana mohla stratiť kontrolu nad Snemovňou reprezentantov, ale že si pravdepodobne udrží väčšinu v Senáte.



Trump zablahoželal demokratom k získaniu väčšiny v Snemovni reprezentantov



Prezident USA Donald Trump zablahoželal demokratom k získaniu väčšiny v Snemovni reprezentantov amerického Kongresu. Informovala o tom v stredu televízia CNN.



Trump svoju gratuláciu tlmočil líderke súčasnej demokratickej menšiny v Snemovni Nancy Pelosiovej, ktorej za týmto účelom zatelefonoval. Uviedol to šéf Pelosiovej kancelárie Drew Hammill.



"(Prezident) ocenil líderkinu (Pelosiovej) výzvu na spoluprácu oboch strán, ktorá odznela v jej deklarácii víťazstva," napísal na Twitteri Hammill. Telefonát oboch politikov sa uskutočnil v utorok pred polnocou miestneho času po tom, ako sa začali definitívne vyjasňovať výsledky utorkových kongresových volieb.