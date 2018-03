D. Trump má víziu, že raz budú súčasťou armády aj vesmírne sily

Prezident USA o svojej vízii hovoril pred príslušníkmi námornej pechoty a ďalších jednotiek na vojenskej základni v kalifornskom meste San Diego.

San Diego 14. marca (TASR) - Prezident Donald Trump v utorok vyhlásil, že raz budú možno spolu s americkými vzdušnými silami, pozemným vojskom a ďalšími zložkami armády bojovať aj americké "vesmírne sily".



Trump o svojej vízii hovoril pred príslušníkmi námornej pechoty a ďalších jednotiek na vojenskej základni v kalifornskom meste San Diego.



Trump rozprával vojakom v prejave o investíciách, ktoré jeho administratíva vkladá do výskumu vesmíru. A vtedy povedal, že vesmír sa stáva "priestorom pre vojnové bitky".



Trump dodal, že nápad vytvoriť v armáde nové vesmírne sily bol najprv iba takým mimovoľne vysloveným výrokom, ale potom si uvedomil, že je to úžasná myšlienka.



Prezident tiež povedal, že sa "čoskoro vydáme na Mars" a niečo také by sa nestalo, keby v prezidentských voľbách v roku 2016 zvíťazila jeho rivalka Hillary Clintonová.



Šéf Bieleho domu mal príhovor po tom, čo si bol pozrieť prototypy múru, ktorý chce postaviť na hraniciach s Mexikom. Trumpovi v San Diegu predstavili osem prototypov postavených v blízkosti mexickej hranice vysokých deväť metrov. Prezident sa počas prehliadky prototypov opýtal, na ktorý z modelov je najťažšie vyliezť.