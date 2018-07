D. Trump nemá pred stretnutím s V. Putinom veľké očakávania

Vyplýva to z rozhovoru, ktorý Trump v sobotu počas svojej návštevy Veľkej Británie poskytol americkej spravodajskej televízii CBS News.

Edinburgh 15. júla (TASR) - Americký prezident Donald Trump nemá pred pondelňajším stretnutím s ruským prezidentom Vladimirom Putinom v Helsinkách veľké očakávania. Vyplýva to z rozhovoru, ktorý Trump v sobotu počas svojej návštevy Veľkej Británie poskytol americkej spravodajskej televízii CBS News.



"Idem do toho s malými očakávaniami, nejaké veľké očakávania nemám," povedal americký prezident.



Trump sa k svojmu očakávanému stretnutiu s Putinom vyjadril deň po tom, čo americké ministerstvo spravodlivosti obvinilo 12 ruských tajných agentov z hackerských útokov počas prezidentských volieb v USA v roku 2016.



Na otázku CBS News, aké ciele si pred stretnutím kladie, Trump odpovedal: "To vám poviem po stretnutí." Podľa amerického prezidenta stretnutie svetových lídrov "nemôže priniesť nič zlé".



"Myslím, že stretávať sa je dobré. Ja v stretnutia verím. Som presvedčený, že dobré bolo aj stretnutie s predsedom Kimom. Veľmi dobré bolo aj stretnutie s čínskym prezidentom. Som presvedčený, že je to naozaj dobré... Nebude z toho (zo stretnutia s Putinom) nič zlé a možno z toho bude aj niečo dobré," povedal Trump, pričom dodal, že mu "ani nenapadlo" požiadať Putina o vydanie 12 obvinených Rusov na stíhanie do USA. Spojené štáty navyše nemajú s Ruskom uzavretú dohodu o vzájomnom vydávaní zločincov.