Trump ocenil výroky Pelosiovej, ktorá sa vyjadrila proti impeachmentu

Washington 13. marca (TASR) - Americký prezident Donald Trump a líderka demokratov v americkom Kongrese Nancy Pelosiová sa aspoň zatiaľ zhodujú na tom, že prezident by nemal čeliť impeachmentu. Informovala o tom v stredu agentúra AP.



Trump v stredu prostredníctvom Twitteru ocenil pondelňajšie vyjadrenie Pelosiovej proti ústavnej žalobe prezidenta, no každý by si mal podľa jeho slov uvedomiť skutočnosť, že nikdy neurobil nič zlé.



Šéfka Snemovne reprezentantov v rozhovore pre denník Washington Post uviedla, že proces ústavnej obžaloby prezidenta by rozdeľoval krajinu. Ak podľa nej nedôjde k niečomu závažnému, tak by sa "nemalo ísť touto cestou, pretože to rozdeľuje krajinu". "A on toho ani nie je hoden," povedala Pelosiová.



Prezident tvrdí, že jeho prvé dva roky v úrade boli "najúspešnejšie prvé dva roky v dejinách" a kladie si otázku, ako môže byť niekto s takýmito úspechmi odvolaný z funkcie. Impeachment sa podľa jeho slov spúšťa pre trestné činy a prečiny.