Trump označil reakciu KĽDR po zrušení summitu za srdečnú a prínosnú

Washington 25. mája (TASR) - Americký prezident Donald Trump privítal v piatok vyhlásenie, v ktorom Severná Kórea - aj napriek jeho oznámeniu o zrušení plánovaného summitu - prejavila ochotu viesť rozhovory s USA. Informovala o tom agentúra DPA.



"Veľmi dobrá správa, dostať takéto srdečné a prínosné vyhlásenie od Severnej Kórey," napísal americký prezident na Twitteri. "Čoskoro uvidíme, či to snáď povedie, k trvalej prosperite a mieru. Len čas (a talent) ukáže!" dodal vo svojom príspevku.



Severná Kórea predtým oznámila, že je ochotná viesť rozhovory so Spojenými štátmi. Uviedol to severokórejský viceminister zahraničných vecí Kim Kje-gwan v reakcii na štvrtkové oznámenie amerického prezidenta Donalda Trumpa o zrušení plánovaného summitu USA-KĽDR.



"Vyjadrujeme našu ochotu sadnúť si so Spojenými štátmi tvárou v tvár a kedykoľvek a v akomkoľvek formáte vyriešiť problémy," povedal vo vyhlásení, ktoré zverejnila severokórejská štátna tlačová agentúra KCNA. Dodal, že jednostranné rozhodnutie USA summit zrušiť len dokazuje, aké závažné nepriateľstvo vládne aj naďalej medzi Spojenými štátmi a KĽDR, čo podľa jeho slov svedčí o naliehavej potrebe schôdzky lídrov oboch krajín.



Trump vo štvrtok verejným listom prekvapivo oznámil, že zrušil stretnutie so severokórejským vodcom Kim Čong-un naplánované na 12. júna v Singapure. Neskôr však uviedol, že summit s Kimom sa možno uskutoční v plánovanom termíne alebo neskôr, a to v závislosti od toho, či Severná Kórea podnikne "konštruktívne kroky".