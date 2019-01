USA: Trump oznámi budúci týždeň termín summitu s Kim Čong-unom

Obaja lídri si vymenili viacero listov.

Washington 31. januára (TASR) - Americký prezident Donald Trump vo štvrtok uviedol, že budúci týždeň chce oznámiť presný termín a miesto svojho nadchádzajúceho summitu so severokórejským vodcom Kim Čong-unom. Informovala o tom agentúra DPA.



"Ideme na určité miesto, väčšina z vás vie, kde to miesto je," povedal Trump v Bielom dome s tým, že schôdzka sa uskutoční koncom februára. "Veľmi chcú toto stretnutie," povedal Trump o Severokórejčanoch.



V médiách sa už nejaký čas objavujú špekulácie, že druhý summit Trumpa s Kimom sa bude konať vo Vietname, a to pravdepodobne v metropole Hanoj alebo v prístavnom meste Danang, ktoré bolo v roku 2017 dejiskom stretnutia predstaviteľov krajín Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC). Nemenovaný zdroj z prostredia vietnamskej vlády pre agentúru AFP povedal, že vo Vietname skutočne prebiehajú "logistické prípravy" na toto podujatie.



Trump vlani opakovane uviedol, že jeho ďalšie stretnutie s Kim Čong-unom by sa mohlo konať začiatkom tohto roka. Obaja lídri si tiež vymenili viacero listov. Na základe dohody o denuklearizácii Kórejského polostrova, ktorú spolu uzavreli vlani v júni na historickom summite v Singapure, však k hmatateľnému pokroku nedošlo.



Rozhovory medzi USA a KĽDR uviazli na neochote Pchjongjangu zverejniť podrobný popis svojich jadrových zariadení a raketových základní, ktorý by mohli použiť inšpektori na overenie v prípade uzavretia dohody o ich likvidácii.