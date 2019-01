Trump oznámil, že stav núdze pre múr nevyhlási

Múr na hranici USA s Mexikom bol pritom stredobodom Trumpovej kampane pred prezidentskými voľbami v roku 2016.

Washington 11. januára (TASR) - Prezident USA Donald Trump v piatok vylúčil, že v bezprostrednom čase vyhlási stav núdze, aby tak obišiel Kongres a získal financie na projekt plotu na americko-mexickej hranici. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



"Jednoduchým riešením je pre mňa vyhlásiť stav núdze..., ale neurobím to tak skoro, pretože toto má urobiť Kongres," povedal Trump novinárom vo Washingtone.



Trumpova požiadavka na financie na výstavbu plota, ktorý má zastaviť ilegálnu migráciu do USA, vyvolala politickú krízu - jej následkom je shutdown, teda dočasné zastavenie financovia federálnych inštitúcií. To znamená, že okolo 800 000 federálnych zamestnancov nedostáva plat.



Múr na hranici USA s Mexikom bol pritom stredobodom Trumpovej kampane pred prezidentskými voľbami v roku 2016.