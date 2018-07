Trump podporu referenda na východe Ukrajiny nezvažuje

Biely dom sa takto vyjadril po tom, ako ruský veľvyslanec v USA Anatolij Antonov oznámil, že Trump a Vladimir Putin diskutovali na pondelkovom summite o možnom referende na východnej Ukrajine.

Washington 20. júla (TASR) - Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa "neuvažuje o podpore" možného referenda na východe Ukrajiny. Oznámil to v piatok podľa agentúry AP hovorca americkej Národnej bezpečnostnej rady Garrett Marquis.



Biely dom sa takto vyjadril po tom, ako ruský veľvyslanec v USA Anatolij Antonov krátko predtým oznámil, že Trump a ruský prezident Vladimir Putin diskutovali na pondelkovom summite v Helsinkách o možnom referende na východnej Ukrajine. Samotný Trump sa na Twitteri uviedol, že s Putinom hovorili o Ukrajine, no nespomenul referendum či iné detaily o rozhovore na túto tému.



Marquis v reakcii uviedol, že dohoda medzi Ruskom a Ukrajinou dosiahnutá v roku 2015 v Minsku v rámci snáh o riešenie konfliktu v Donbase "nijakú možnosť referenda neobsahuje". Dodal, že akákoľvek snaha na zorganizovanie "takzvaného referenda" na východe Ukrajiny, ktorá nie je pod kontrolou vlády v Kyjeve, by nebola legitímna.



Agentúra AP pripomenula, že USA a Rusko podporujú opačné strany konfliktu na Ukrajine, ktorý sa rozpútal po zosadení proruského prezidenta Viktora Janukovyča a ruskej anexii Krymu v roku 2014.