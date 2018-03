Trump sa s Kim Čong-unom nestretne, pokiaľ neuvidí konkrétne výsledky

Trump a Kim minulý rok vzbudili rozruch, keď si vymieňali invektívy ohľadom hrozieb KĽDR zaútočiť na USA. Pchjongjang realizuje svoj jadrový program napriek rezolúciám Bezpečnostnej rady OSN.

Washington 9. marca (TASR) - Americký prezident Donald Trump sa nehodlá stretnúť so severokórejským vodcom Kim Čong-unom, pokiaľ neuvidí "konkrétne" kroky Pchjongjangu. Oznámil to v piatok Biely dom, citovaný agentúrou Reuters.



"Prezident sa na tomto stretnutí nezúčastní bez toho, aby videl konkrétne kroky a činy Severnej Kórey," vyhlásila na brífingu hovorkyňa Bieleho domu Sarah Sandersová.



Svetoví lídri privítali víziu zlepšenia vzťahov v dlhodobom patovom stave ohľadom jadrového programu KĽDR. Trump a Kim minulý rok vzbudili rozruch, keď si vymieňali invektívy ohľadom severokórejských hrozieb zaútočiť na USA. Pchjongjang realizuje svoj jadrový program napriek rezolúciám Bezpečnostnej rady OSN.



Pnutie však povolilo počas zimných olympijských hier v juhokórejskom Pjongčangu, kde sa položili základy pre možné budúce stretnutie amerických a severokórejských predstaviteľov. "Schôdza sa plánuje," uviedol Trump na sociálnej sieti Twitter po prijatí pozvania od Kim Čong-una.



Hoci ešte nie je stanovený žiadny konkrétny termín, stretnutie by sa mohlo uskutočniť v máji tohto roku.



Kim Čong-un podľa šéfa juhokórejského Národného bezpečnostného úradu Čong Ui-jonga vyhlásil, že upustí od akýchkoľvek ďalších jadrových a raketových skúšok.



"Povedal som prezidentovi Trumpovi, že severokórejský líder sa na našom stretnutí vyslovil, že je odhodlaný k denuklearizácii," konštatoval Čong Ui-jong v Bielom dome. Trump tieto informácie podľa neho ocenil s tým, že sa s Kim Čong-unom stretne do mája s cieľom "dosiahnuť trvalú denuklearizáciu".



Čong Ui-jong viedol juhokórejskú delegáciu, ktorá sa v utorok vrátila z dvojdňovej návštevy KĽDR.



Napätie medzi Severnou Kóreou a medzinárodným spoločenstvom vrcholilo minulý rok, keď Pchjongjang porušil rezolúcie Organizácie Spojených národov vykonaním série testov balistických rakiet a jadrovou skúškou v septembri.