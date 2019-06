Trump sa v rámci cesty na summit G20 s Kim Čong-unom nestretne

Kim a Trump usporiadali doteraz dva summity. Druhý summit Trump-Kim sa konal vo februári vo vietnamskom Hanoji, skončil sa však predčasne a bez dohody.

Washington 26. júna (TASR) - Americký prezident Donald Trump v stredu uviedol, že možno bude čoskoro hovoriť so severokórejským vodcom Kim Čong-unom, aj keď sa v rámci svojej cesty na summit krajín G20 do Ázie osobne nestretnú.



Ako pripomenula agentúra AFP, šéf Bieleho domu sa tento týždeň zúčastní na summite skupiny G20 v japonskej Osake, odkiaľ odcestuje do juhokórejskej metropoly Soul, kde sa má stretnúť s tamojším prezidentom Mun Če-inom.



"Stretnem sa s mnohými ďalšími ľuďmi. Nie však s ním," povedal Trump novinárom v Bielom dome pred odletom do Ázie. "Je možné, že s ním budem hovoriť inou formou," dodal.



Trump s Kimom usporiadali doteraz dva summity. Druhý summit Trump-Kim sa konal vo februári vo vietnamskom Hanoji, skončil sa však predčasne a bez dohody. Obaja lídri sa nedokázali dohodnúť na tom, aké kroky by mala Severná Kórea prijať výmenou za zmiernenie amerických sankcií.



Po neúspešnej hanojskej schôdzke sa napätie medzi Pchjongjangom a Washingtonom vyostrilo a k oficiálnym rokovaniam medzi nimi odvtedy nedošlo. Nádeje na obnovenie rozhovorov sa zvýšili po nedávnej výmene listov a následných komplimentov medzi Trumpom a Kimom.



Juhokórejský prezident Mun Če-ina v stredu uviedol, že sverokórejskí a americkí predstavitelia vedú "zákulisné rokovania" o príprave tretieho summitu Kim-Trump.