D. Trump v prejave o stave Únie vyzval Washington na jednotu

Americký prezident žiadal na začiatku prejavu jednotu a spoluprácu oboch hlavných politických strán.

Washington 6. februára (TASR) - Americký prezident Donald Trump v utorok večer miestneho času vo výročnom prejave o stave Únie vyzval Washington, aby nevládol "ako dve politické strany, ale ako jeden národ". Trumpovo posolstvo pritom sledoval výrazne názorovo rozdelený Kongres, napísala tlačová agentúra AP.



Republikán Trump žiadal na začiatku prejavu jednotu a spoluprácu oboch hlavných politických strán.



"Stojím tu pripravený spolupracovať s vami, aby sme dosiahli historické prelomy pre všetkých Američanov," povedal prezident, ktorého citovala tlačová agentúra DPA. "Víťazstvo nie je výhrou pre našu stranu, víťazstvo je výhrou pre našu krajinu," dodal.



Uviedol, že plán Bieleho domu pre nasledujúci rok je "agendou pre americký ľud".



V prejave Trump ďalej vysvetlil, že administratíva sa bude sústreďovať na pracovné miesta, obchodovanie, infraštruktúru či prisťahovalectvo. Trump dodal, že bude "presadzovať zahraničnú politiku, ktorá dáva na prvé miesto záujmy Ameriky".



Prezident apeloval na zákonodarcov, aby si zvolili "veľkosť" a odmietli "deliace čiary".



"Musíme odmietnuť politiku pomsty, vzdoru a trestania - a osvojiť si bezhraničný potenciál spolupráce, kompromisu a spoločného dobra," pokračoval Trump.



"Spoločne môžeme prekonať desaťročia politickej slepej uličky. Musíme si vybrať medzi veľkosťou a deliacimi hranicami, výsledkami a vzdorom, víziou a pomstou, neuveriteľným pokrokom a nezmyselným ničením. Dnes večer vás žiadam, aby ste si vybrali veľkosť," vyhlásil Trump.



Ocenil stav ekonomiky USA

Americký prezident Donald Trump v utorok v prejave o stave Únie v Kongrese pochválil úroveň ekonomiky, pripísal si zásluhy predovšetkým za nízku nezamestnanosť a ocenil svoj sporný program znižovania daní aj snahy o dereguláciu.



"Amerika vyhráva každý jeden deň," povedal Trump a vyvolal tým nadšené hlasné reakcie členov svojej Republikánskej strany. "Stav našej únie je silný," dodal a kongresmani začali skandovať "U-S-A, U-S-A".



Mnohí demokrati, Trumpovi rivali, však nejasali - ani desiatky zákonodarkýň, ktoré prišli v bielom oblečení na počesť sufražetiek, bojovníčok za hlasovacie a politické práva žien.



"Naša krajina pulzuje životom a naša ekonomika prekvitá ako nikdy predtým. Naša ekonomika je predmetom závisti celého sveta, naša armáda je najmocnejšia na zemi, a to zďaleka," povedal americký prezident, ktorého citovala tlačová agentúra DPA.



Dodal, že "jediné, čo môže ekonomiku zastaviť, sú šialené vojny, politika alebo absurdné stranícke vyšetrovania". Očividne tým podľa agentúry AP narážal na špeciálne vyšetrovanie vzťahov medzi Ruskom a Trumpovým volebným štábom v roku 2016. Vyšetrovanie má zistiť, či Rusko zasahovalo do prezidentských volieb v USA v prospech Trumpa.



Veľkú časť svojho prejavu venoval Trump kritike ilegálneho prisťahovalectva a vyhlásil, že škodí pracujúcej triede.



Trump doplnil, že na hranici s Mexikom je stav "bezvládia", kde sa nerešpektujú zákony, a tamojšiu situáciu označil za "krízu". Ilegálnej migrácii pripísal vinu za zločinnosť, vrátane vrážd a pašovania drog.



Šéf Bieleho domu varoval Kongres, že na schválenie rozpočtu, teda aj financií na fungovanie federálnej vlády, zostáva už len desať dní. Nedávne čiastočné pozastavenie financovania federálnej vlády, takzvaný shutdown, trval vyše mesiaca a bol tak najdlhším v histórii USA.



Shutdown nastal preto, že Trump žiadal peniaze na výstavbu múru popri hranici USA s Mexikom, ale demokrati mu ich odmietli schváliť.



Trump v prejave žiadal republikánov aj demokratov, aby "spojili sily" a riešili "naliehavú národnú krízu". "Kongres má desať dní na to, aby schválil návrh zákona, ktorý zaručí peniaze našej vláde, ochráni našu domovinu a zaistí našu veľmi nebezpečnú južnú hranicu," vysvetľoval Trump ešte pred vypršaním lehoty 15. februára. Kritici však spochybňujú nebezpečenstvo na spomínanej hranici.



Americký líder sa nezmienil o vyhlásení stavu núdze na hranici, ktorým sa vyhrážal, ak demokrati v Kongrese nevyhovejú jeho žiadosti o miliardy dolárov na výstavbu múru popri južnej hranici.



Trump v prejave povedal, že "zákonodarcovia majú morálnu povinnosť vytvoriť taký prisťahovalecký systém, ktorý ochráni životy a pracovné miesta našich občanov".



Demokrati sú proti výstavbe Trumpovho múru, lebo ho pokladajú za nemorálny a nepotrebný.



Potvrdil, že s vodcom KĽDR sa stretne vo Vietname 27.-28. februára

Americký prezident Donald Trump v utorok vo výročnom prejave o stave Únie oznámil, že s vodcom Severnej Kórey Kim Čong-unom sa na druhom samite stretne vo Vietname 27.-28. februára.



"Robíme odvážnu novú diplomaciu, a v rámci nej pokračujeme v historickom presadzovaní mieru na Kórejskom polostrove," povedal podľa tlačovej agentúry DPA zákonodarcom Kongresu.



"Naši rukojemníci musia prísť domov, jadrové skúšky musia prestať - vystrelenie rakety sa neudialo už 15 mesiacov," zdôraznil Trump v prejave pred oboma komorami Kongresu.



"Keby som nebol zvolený za prezidenta Spojených štátov, práve teraz by sme podľa môjho názoru boli vo veľkej vojne so Severnou Kóreou," pokračoval.



"Ešte zostáva urobiť veľa práce, ale môj vzťah s Kim Čong-unom je dobrý," dodal prezident USA.



Dvojica lídrov uskutočnila svoj prvý, historický samit vlani v júni v Singapure - išlo o prvé rozhovory úradujúceho amerického prezidenta s vodcom Severnej Kórey (KĽDR). Obaja politici sa zaviazali, že budú pracovať na úplnej denuklearizácii Kórejského polostrova výmenou za bezpečnostné záruky, ktoré žiada Pchjongjang.



Trump tiež v prejave odsúdil politický rozvrat vo Venezuele a vyhlásil: "Amerika nikdy nebude socialistickou krajinou." Táto poznámka zrejme smerovala k vplyvným demokratom, ktorí sa označujú za socialistov.



Americký prezident ostro skritizoval aj "radikálny režim v Iráne" a zaviazal sa, že Teherán nikdy nezíska jadrové zbrane.



"Robia zlé, zlé veci," povedal Trump a obvinil vládu v Teheráne z antisemitizmu.



Trump vlani odstúpil od historickej jadrovej dohody s Iránom a uvalil na Teherán celú sériu nových sankcií, ktoré označil za "najprísnejšie, aké boli kedy na nejakú krajinu uvalené".



Prezident sa v prejave venoval takisto situácii v Afganistane. Naliehal na "zrýchlenie" rokovaní o politickom urovnaní "tohto dlhého a krvavého konfliktu".



Trump potvrdil, že prebiehajú "konštruktívne rozhovory", do ktorých je zapojené aj militantné hnutie Taliban. "Prišla tá hodina, keď sa musíme aspoň pokúsiť o mier, a druhá strana chce urobiť to isté. Prišiel ten čas," povedal líder a zdôraznil, že výsledok rokovaní je stále neistý.



"Veľké národy nevedú nekonečné vojny," vyhlásil Trump a poznamenal, že americké sily bojujú na Blízkom východe takmer 19 rokov. Prezident tým bránil svoje rozhodnutie stiahnuť amerických vojakov zo Sýrie a Afganistanu.



Trump neuviedol konkrétny časový rámec sťahovania vojakov zo Sýrie či Afganistanu. Uviedol: "Prakticky celé územie, kedysi obsadené extrémistickou organizáciou Islamský štát (IS), je oslobodené." Islamský štát pritom označil za "krvilačných vrahov".