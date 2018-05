Učitelia v Arizone si vybojovali 20-percentné zvýšenie miezd

Samotní učitelia považujú novú situáciu za veľký úspech a prielom.

Phoenix 4. mája (TASR) - Učitelia v americkom štáte Arizona si svojím šesť dní trvajúcim štrajkom vydobyli etapovité zvýšenie svojich miezd o 20 percent. Informovala o tom agentúra AP.



Príslušný plán zahŕňajúci nárast miezd podpísal v noci na piatok guvernér štátu Doug Ducey. Ide o výsledok dramatických rokovaní, po ktorých sa teraz takmer milión žiakov škôl vráti do svojich škôl.



AP konštatovala, že učitelia nezískali všetko, čo chceli, ale podarilo sa im získať značné výhody od neochotných zákonodarcov. Samotní učitelia považujú novú situáciu za veľký úspech a prielom, ktorým "vyriešili krízu vo vzdelávaní" a zmenili kurz Arizony.



Prerušenie vyučovania v Arizone je súčasťou celoštátneho hnutia učiteľov poukazujúcich na nízke platy vo svojom rezorte.



Hnutie sa zrodilo v Západnej Virgínii a odtiaľ sa rozšírilo do ďalších miest a štátov. Jeho súčasťou bola aj diskusia o pálčivých problémoch škôl - prevencii samovrážd a šikany, ale aj o odbornosti učiteľov a financovaní, v ktorom počas recesie v ekonomike došlo ku škrtom. K navýšeniu financií pre školy v Arizone na úroveň pred krízou by malo dôjsť postupne, v priebehu najbližších piatich rokov, dodala agentúra AP.



Niekoľko hodín po tom, ako arizonský guvernér Ducey podpísal vyhlášku o zvýšení miezd pre učiteľov, organizátori vyzvali na ukončenie štrajku. Až na pár výnimiek však väčšina škôl v Arizone zostala ešte vo štvrtok zavretá. Časť škôl obnoví vyučovanie v piatok, ďalšie až začiatkom budúceho týždňa.