USA umožnia ôsmim krajinám kupovať iránsku ropu aj napriek sankciám

Washington 2. novembra (TASR) - Vláda Spojených štátov údajne umožní až ôsmim krajinám sveta nakupovať ropu od Iránu aj po zavedení nových amerických sankcií voči Teheránu, informovala v piatok agentúra Reuters.



Presný zoznam krajín, ktoré dostali výnimku, by mal byť známy v pondelok, deň po tom, ako vstúpi do platnosti nové kolo amerických sankcií zameraných voči iránskemu ropnému sektoru.



Výnimku zatiaľ dostali blízki spojenci USA Japonsko a Južná Kórea, a tiež India, ktorá je do veľkej miery závislá na dodávkach ropy z Iránu. Informovala o tom agentúra Bloomberg s odvolaním sa na nemenovaného predstaviteľa americkej administratívy.



O udelení výnimky podľa informácií Reuters rokujú s USA aj zástupcovia Číny a Turecka.



Správy o nečakane veľkom počte udelených výnimiek spôsobili pád cien ropy na svetových trhoch. Odborníci však tvrdia, že dohodnuté úľavy budú mať len dočasný charakter.



Nové americké sankcie, ktoré by mali vstúpiť do platnosti v nedeľu 4. novembra, sa zameriavajú na obchod s ropou, ktorý pre Irán predstavuje najväčší zdroj príjmov, informovala v piatok agentúra AP. Opatrenia majú krajinu donútiť k výraznej zmene politiky v oblasti Blízkeho východu vrátane obmedzenia podpory militantných skupín a vývoja balistických rakiet.



Spojené štáty súčasne vyzvali všetky krajiny sveta, aby do tohto termínu ukončili dovoz ropy z Iránu. Od pondelka 5. novembra začnú potom USA uplatňovať sankcie voči zahraničným spoločnostiam, ktoré túto výzvu neuposlúchnu.



Prvé kolo sankcii zaviedol Washington už v auguste po tom, ako prezident Donald Trump odstúpil od jadrovej dohody s Teheránom.