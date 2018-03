USA uvalili nové sankcie na 19 ruských právnických a fyzických osôb

Najnovšie sankcie sú odpoveďou na údajné zasahovanie Moskvy do amerických prezidentských volieb v roku 2016 a kybernetické útoky.

Washington 15. marca (TASR) - Spojené štáty uvalili vo štvrtok sankcie na 19 ruských fyzických a právnických osôb. Najnovšie sankcie sú odpoveďou na údajné zasahovanie Moskvy do amerických prezidentských volieb v roku 2016 a kybernetické útoky. Informovala o tom spravodajská televízia Sky News.



Medzi osobami zasiahnutými sankciami je aj 13 jednotlivcov, ktorých vo februári obvinil osobitný vyšetrovateľ Robert Mueller zo zasahovania do politického procesu v USA. Mali sa dopustiť sprisahania, počítačového a bankového podvodu a krádeže identity s priťažujúcimi okolnosťami.



Najnovšie sankcie dotknú okrem iných ruského oligarchu Jevgenija Prigožina, známeho pod prezývkou "Putinov kuchár", ktorý údajne financoval šírenie propagandy a dezinformácií.



Sankcie amerického ministerstva financií sa týkajú piatich organizácií vrátane ruských tajných služieb, ktorých majetkové podiely podliehajúce americkej jurisdikcii sú od dnešného dňa zablokované a americké fyzické a právnické osoby s nimi nesmú vstupovať do obchodných vzťahov.



Medzi sankcionovanými organizáciami sú aj vojenská rozviedka GRU a Federálna bezpečnostná služba (FSB), ako aj spoločnosť Internet Research Agency (IRA) so sídlom v Petrohrade, ktorá mala viesť dezinformačnú kampaň zameranú na ovplyvnenie prezidentských volieb v USA v roku 2016.