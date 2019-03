USA uvalili sankcie na predstaviteľov venezuelských bezpečnostných síl

Americké ministerstvo financií uviedlo, že medzi osobami zasiahnutými sankciami je aj veliaci generál venezuelskej Národnej gardy Jesús López Vargas.

Washington 1. marca (TASR) - Spojené štáty v piatok uvalili sankcie na šiestich predstaviteľov venezuelských bezpečnostných síl za to, že blokovali prísun americkej humanitárnej pomoci do krajiny, informovala agentúra AFP.



Americké ministerstvo financií uviedlo, že medzi osobami zasiahnutými sankciami je aj veliaci generál venezuelskej Národnej gardy Jesús López Vargas a Jesús María Mantilla Oliveros - veliteľ jednotky, ktorú venezuelský prezident Nicolás Maduro poveril posilnením bezpečnosti na hraniciach s Brazíliou.



Rozhodnutie o sankciách znamená, že tieto osoby nemôžu uskutočňovať finančné alebo obchodné transakcie s americkými občanmi alebo právnickými osobami a v USA im zmrazia všetok majetok.



Minulý víkend došlo na venezuelsko-kolumbijských hraniciach ku krvavým zrážkam, pri ktorých bezpečnostné zložky prekazili pokusy prívržencov venezuelského opozičného lídra Juana Guaidóa dostať do krajiny humanitárnu pomoc poskytnutú prevažne Spojenými štátmi. Štyria ľudia prišli pri násilnostiach o život a stovky ďalších utrpeli zranenia.



Prezident Maduro odmieta prijať potraviny a zdravotnícke potreby zo zahraničia s argumentom, že ide o súčasť sprisahania zameraného na jeho zosadenie.