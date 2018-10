V blízkosti Sorosovej rezidencie našli výbušninu

Zásielku otvoril jeden zo zamestnancov Sorosovej rezidencie.

Bedford 23. októbra (TASR) - Príslušníci amerického Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) našli v poštovej schránke v areáli rezidencie amerického miliardára a filantropa Georgea Sorosa výbušninu. Informovala o tom v utorok agentúra AP.



Miestna polícia spoločne s príslušným úradom FBI zareagovali v pondelok o 15.45 h miestneho času na hlásenie o podozrivom balíku v poštovej schránke na adrese v dedine Katonah v americkom štáte New York.



Zásielku otvoril jeden zo zamestnancov Sorosovej rezidencie, balík umiestnil do zalesneného priestoru a zavolal políciu, priblížilo policajné oddelenie v Bedforde, ktoré s jednotkou na odstraňovanie výbušnín podozrivý balík zneškodnilo.



Prípad začala vyšetrovať jednotka FBI pre boj proti terorizmu. Podľa vyhlásenia zverejneného na Twitteri kancelária FBI v New Yorku momentálne "vedie vyšetrovanie v okolí mesta Bedford, pričom verejná bezpečnosť ohrozená nie je". V súvislosti s prípadom nie sú zatiaľ známe ďalšie podrobnosti.



Sorosova nadácia sa k incidentu bezprostredne nevyjadrila.