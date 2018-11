V Massachusetts otvoria prvý legálny obchod s marihuanou

Na schválenie licencie, ktorá oprávňuje na predaj produktov z konope, čakajú aj desiatky ďalších prevádzok.

Northampton 8. novembra (TASR) - Prvý špecializovaný obchod na východnom pobreží USA, ktorý bude legálne predávať marihuanu, otvoria v najbližších dňoch v meste Northampton v americkom štáte Massachusetts. Informáciu priniesla vo štvrtok agentúra AP.



Northampton, vzdialený približne 165 km východne od Bostonu, je podľa AP mesto s mladistvým nádychom a so zmesou rôznych kultúr. Práve tu majú otvoriť prvú predajňu východne od štátu Colorado, v ktorej budú pre osoby nad 21 rokov legálne dostupné výrobky z indického konope.



Ďalší podobný obchod by mal pribudnúť v najbližšom čase v meste Leicester v štáte Massachusetts. Na schválenie licencie, ktorá oprávňuje na predaj produktov z konope, čakajú aj desiatky ďalších prevádzok.



Výbor na kontrolu predaja marihuany schválil licenciu pre spoločnosť New England Treatment Access, ktorá obchod v Northamptone prevádzkuje, v októbri 2018. Písal o tom portál Boston.com. Spoločnosť očakáva nával zákazníkov a spolupracuje s vedením mesta s cieľom udržať verejný poriadok.



Voliči v amerických štátoch Kalifornia a Massachusetts schválili v referende v roku 2016 používanie marihuany na rekreačné účely.