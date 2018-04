VIDEO: V Memphise si pripomenuli výročie smrti Martina Luthera Kinga

Známym sa stal jeho historický prejav "I Have a Dream" (Mám sen) z roku 1963 v centre Washingtonu.

Memphis 5. apríla (TASR) - Tisíce ľudí sa v stredu zišli v uliciach amerického mesta Memphis, kde si pripomenuli 50. výročie zavraždenia Martina Luthera Kinga, bojovníka za práva černošského obyvateľstva v Spojených štátoch a zástancu taktiky nenásilných akcií. Informoval o tom denník The New York Times.



Účastníci podujatia niesli transparenty s nápismi ako "Bojujte proti chudobe" alebo "Nemôžeme nič stratiť, len naše okovy". Medzi účastníkmi bol aj senátor Bernie Sanders alebo členky Snemovne reprezentantov Sheila Jacksonová Leeová a Barbara Leeová. Spomienkové podujatie zorganizovali tamojšie odbory.



Nad pódiom visel transparent s hashtagom "#I AM 2018", čo je odkaz na slogan "I Am a Man" (Som človek), ktorý pri svojom štrajku v roku 1968 použili memphiskí robotníci. Ich aktivita sa napokon stala dôvodom, prečo King pricestoval do Memphisu, kde ho 4. apríla 1968 zastrelil belošský rasista James Earl Ray.







Podľa mnohých účastníkov pietnej spomienky zostáva spoločenská situácia v USA aj v súčasnosti neutešená, píše denník The New York Times, keď krajinu sužujú chudoba, systematický rasizmus a ekonomická nerovnosť. Memphis v štáte Tennessee je najchudobnejšou rozľahlou metropolitnou oblasťou v celých USA.



Martin Luther King sa narodil 15. januára 1929 v Atlante. Vyštudoval teológiu, v roku 1954 začal pôsobiť ako pastor baptistickej cirkvi v meste Montgomery. Známym sa stal jeho historický prejav "I Have a Dream" (Mám sen) z roku 1963 v centre Washingtonu. V roku 1964 Kingovi udelili Nobelovu cenu za mier.