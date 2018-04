USA v súvislosti s chemickým útokom v Sýrii uvalia na Rusko sankcie

Washington totiž obvinil Moskvu z toho, že nedokázala na Sýriu - svojho dlhoročného spojenca - vyvinúť dostatočný vplyv ako garant dohody o likvidácií sýrskych chemických zbraní z roku 2013.

Washington 15. apríla (TASR) - Spojené štáty uvalia na Rusko ďalšie sankcie, ktoré sú súčasťou reakcie Washingtonu na údajný chemický útok v Sýrii. Nové sankčné opatrenia sa budú priamo vzťahovať na všetky druhy spoločností, ktoré dodávali Damasku zariadenia a materiály týkajúce sa chemických zbraní a sýrskeho prezidenta Bašára Asada.



Pre stanicu CBS to v nedeľu povedala americká veľvyslankyňa pri OSN Nikki Haleyová s tým, že sankcie v pondelok oficiálne oznámi minister financií USA Steven Mnuchin. "Domnievam sa, že to teraz pocíti každý. Všetci vedia, že sme vyslali jasný odkaz a dúfame, že bol aj vypočutý," dodala Haleyová.



Daný krok prichádza po sobotňajšom vojenskom zásahu amerických, britských a francúzskych síl na vybrané ciele v Sýrii, kde 7. apríla došlo v povstalcami ovládanom meste Dúmá k údajnému chemickému útoku na civilistov. Podľa amerických armádnych činiteľov sa zásahom trojkoalície eliminovali zvyšné kapacity sýrskeho chemického arzenálu.



Washington totiž obvinil Moskvu z toho, že nedokázala na Sýriu - svojho dlhoročného spojenca - vyvinúť dostatočný vplyv ako garant dohody o likvidácií sýrskych chemických zbraní z roku 2013. Túto dohodu sprostredkovalo Rusko so zámerom odvrátiť americký vojenský zásah po útoku sarinom na povstalecké predmestia Damasku. Tento incident z 21. augusta 2013 si údajne vyžiadal viac než 1400 mŕtvych civilistov.



"Politickými a diplomatickými krokmi, ktoré teraz podnikáme, chceme dosiahnuť, aby Irán a Rusko ako spojenci Sýrie vedeli, že to myslíme vážne a že ich to bude bolieť," uzavrela Haleyová.