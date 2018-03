V Texase vyšetrujú už piaty bombový útok - nastal v stredisku FedExu

Hoci najnovší, piaty výbuch nezapríčinil vážnu ujmu, prehĺbil v obyvateľoch strach z ďalších možných útokov.

Austin 20. marca (TASR) - Vyšetrovatelia pátrajúci po podozrivom sériovom bombovom útočníkovi v hlavnom meste amerického štátu Texas presunuli v utorok pozornosť z Austinu na distribučné stredisko kuriérskej spoločnosti FedEx neďaleko mesta San Antonio, kde uprostred noci explodoval balík na bežiacom páse a spôsobil menšie zranenia zamestnankyni.



Hoci najnovší, piaty výbuch nezapríčinil vážnu ujmu, prehĺbil v obyvateľoch strach z ďalších možných útokov. Pri štyroch predchádzajúcich totiž zahynuli dvaja ľudia a závažné zranenia utrpeli štyri ďalšie osoby, napísala tlačová agentúra AP.



Niekoľko hodín po utorkovej explózii poslala polícia komando na zneškodňovanie bômb do zariadenia FedExu pri hlavnom letisku Austinu, aby preverilo podozrivý balík, ktorý nahlásili krátko pred svitaním. Zatiaľ nie je známe, či tento balík obsahoval výbušniny.



Vyšetrovatelia takisto uzavreli prevádzkareň FedExu v oblasti Austinu, odkiaľ bola podľa ich názoru poslaná bomba do spomínaného distribučného strediska.



Agentka amerického Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) Michelle Leeová uviedla, že explózia nastala okolo 01.00 h miestneho času v zariadení spoločnosti FedEx v meste Schertz, ktoré sa nachádza v blízkosti San Antonia a približne 95 kilometrov od texaskej metropoly Austin.



"Bolo by od nás nerozumné popierať, že máme podozrenie, že výbuch súvisí s predchádzajúcimi štyrmi bombovými útokmi v Austine, ktoré sa odohrávali od 2. marca," povedala Leeová. Neposkytla však podrobnosti o veľkosti a hmotnosti balíka ani jeho opis.



Jedna zamestnankyňa hlásila zvonenie v ušiach. Ošetrili ju na mieste.



Balík, ktorý v utorok vybuchol, zaslali z Austinu a adresovaný bol do domu v Austine, uviedol pre miestnu televíziu KXAN texaský generálny prokurátor Ken Paxton.



Výbuch vo FedExe nastal necelé dva dni po inom bombovom útoku z nedeľného večera, pri ktorom utrpeli v tichej štvrti Austinu zranenia dvaja muži. Explóziu spustil takmer neviditeľný nástražný drôt, čo podľa agentov naznačovalo "vyšší stupeň sofistikovanosti" oproti predchádzajúcim trom balíkovým bombám, ktoré boli ponechané na schodoch pred vchodovými dverami do domov.



Úrady nezverejnili totožnosť dvoch mužov zranených v nedeľu, povedali len, že išlo o dvadsiatnikov a belochov. Tlačovej agentúre AP sa však v pondelok ozval William Grote, ktorý povedal, že jedným zo zranených je jeho vnuk a v kolenách mal zaryté niečo podobné klincom.



Grote uviedol, že jeho vnuk má veľké bolesti.