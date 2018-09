USA varovali tých, ktorí pomáhajú KĽDR obchádzať sankcie

Veľvyslankyňa USA pri OSN len pred niekoľkými dňami obvinila Moskvu z porušovania sankčných opatrení voči Pchjongjangu.

Washington 23. septembra (TASR) - Washington nebude vyčkávať s uvaľovaním sankcií na lodné spoločnosti, ktoré pomáhajú prepravovať pohonné látky do Severnej Kórey. Uviedlo to v sobotu americké ministerstvo zahraničných vecí v zjavnom varovaní pre Rusko, informuje agentúra Reuters. Veľvyslankyňa USA pri OSN len pred niekoľkými dňami obvinila Moskvu z porušovania sankčných opatrení voči Pchjongjangu.



Severná Kórea naďalej obchádza sankcie OSN, uviedla hovorkyňa amerického rezortu diplomacie Heather Nauertová vo vyhlásení a pripomenula, že členské štáty svetovej organizácie sú povinné zabraňovať tomu, aby dochádzalo medzi loďami k prečerpávaniu paliva určeného pre túto izolovanú krajinu.



"Spojené štáty nebudú váhať pri uvaľovaní sankcií na každého jednotlivca, spoločnosť alebo plavidlo podporujúce nezákonné aktivity Severnej Kórey, a to bez ohľadu na štátnu príslušnosť," dodala Nauertová.



Bezpečnostná rada OSN posilňuje sankcie voči KĽDR od roku 2006 v snahe zastaviť prísun financií pre jadrový a raketový program Pchjongjangu.



Medzi USA a Ruskom sa však v poslednom čase objavili známky nejednoty, pokiaľ ide o postoje v BR OSN k týmto sankciám, píše Reuters.



Washington má "dôkazy o trvalom a rozsiahlom ruskom porušovaní" týchto sankcií, uviedla uplynulý pondelok veľvyslankyňa USA pri OSN Nikki Haleyová. Rusko podľa nej pomáha Pchjongjangu nelegálne získavať palivo prostredníctvom jeho transferov na mori, pričom odmietlo vyhostiť Severokórejčana, na ktorého BR OSN vlani uvalila sankcie. Presadzovalo tiež zmeny v nezávislej správe OSN o porušovaní sankcií s cieľom zakryť konanie Rusov, tvrdila Haleyová.



Rusko v reakcii uviedlo, že Moskva na autorov správy OSN nevyvíjala nijaký tlak, a obvinilo Haleyovú zo zvyšovania napätia.