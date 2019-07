USA varovali Turecko, aby neprijalo od Ruska raketové systémy S-400

Začiatkom júna Turecko ústami Erdogana deklarovalo, že zmluvu o nákupe systému S-400 nezruší ani napriek nátlaku zo strany Spojených štátov.

Washington 10. júla (TASR) - Spojené štáty v utorok opätovne varovali Turecko pred nákupom ruského protilietadlového raketového systému S-400 a pohrozili, že to bude mať dôsledky. Stalo sa tak napriek tomu, že americký prezident Donald Trump vyjadril kladný postoj k zámerom tohto spojenca USA v NATO, informuje tlačová agentúra AFP.



Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan po júnovom stretnutí s Trumpom povedal, že Ankara nebude čeliť sankciám za nákup tohto zbraňového systému. Pentagón však predtým oficiálne upozornil tureckú vládu, aby predmetný nákup zrušila do 31. júla, inak USA vyradia Turecko z elitného výcvikového programu pre stíhačky F-35.



Podľa vyjadrenia amerického rezortu obrany si je Turecko plne vedomé zákona, ktorý v roku 2017 prijal Kongres a ktorý stanovuje sankcie za akékoľvek "podstatné" nákupy zbraní z Ruska. Americkí predstavitelia sa obávajú, že Moskva využije dodávku systému S-400 do Turecka na zdokonalenie jeho schopností "zostreľovať západné lietadlá".



Trump po stretnutí s Erdoganom na summite skupiny G20 v japonskej Osake bol podľa AFP tureckým lídrom presvedčený, že bývalý americký prezident Barack Obama neumožnil Ankare nakúpiť americké raketové systémy Patriot. V skutočnosti Turecko v roku 2013 uprednostnilo čínsky obranný systém, ale dohoda zlyhala.



Začiatkom júna Turecko ústami Erdogana deklarovalo, že zmluvu o nákupe systému S-400 nezruší ani napriek nátlaku zo strany Spojených štátov. Erdogan v pondelok uviedol, že "prípravy na prevoz a nakládku (batérií S-400) pokračujú".



Podľa jeho slov sa preprava S-400 uskutoční letecky. Poznamenal tiež, že turecké "ministerstvo národnej obrany sa zaoberá plánovaním a výberom miesta dislokácie" systémov S-400. Erdogan tiež vyjadril presvedčenie, že ruské systémy protivzdušnej obrany pozitívne ovplyvnia bezpečnosť nielen Turecka, ale aj celého regiónu a sveta.



Prvé správy o rokovaniach o dodávke S-400 Turecku sa objavili v novembri 2016. Uzavretie zmluvy bolo ruskou stranou potvrdené 12. septembra 2017. Podľa zmluvy má Rusko Turecku dodať štyri batérie S-400 v hodnote 2,5 miliardy dolárov. Dodávka prvej časti S-400 z Ruska do Turecka by sa mala uskutočniť v priebehu tohto týždňa.