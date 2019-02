Vo Washingtone sa koná konferencia veľkej koalície proti IS

Konferencia sa koná v súvislosti s obavami, že po stiahnutí amerických vojakov zo Sýrie môže dôjsť k opätovnému posilneniu IS.

Washington 6. februára (TASR) - Ministri zahraničných vecí a iní vysokopostavení predstavitelia 79-člennej medzinárodnej koalície pod vedením Spojených štátov bojujúcej proti extrémistickej skupine Islamský štát (IS) sa zišli v stredu vo Washingtone, aby prerokovali stratégiu a postup po tom, ako americký prezident Donald Trump oznámil odsun amerických vojakov zo Sýrie. Informovala o tom tlačová agentúra AP.



Konferencia sa koná v súvislosti s obavami, že po stiahnutí amerických vojakov zo Sýrie môže dôjsť k opätovnému posilneniu IS. Medzinárodnej koalícii sa spoločne s miestnymi milíciami podarilo vytlačiť IS z viac než 99 percent územia, ktoré v minulosti ovládal v Iraku a Sýrii.



Zasadnutie otvoril minister zahraničných vecí Spojených štátov Mike Pompeo, ktorý aj celé podujatie zorganizoval. Partnerov vo svojom otváracom prejave vyzval, aby pokračovali v boji a zaistili trvalú porážku extrémistickej skupiny. Šéf americkej diplomacie dodal, že odsun jednotiek je iba taktickým rozhodnutím a Spojené štáty budú v boji pokračovať.



Prezident Trump sa má podľa informácií Bieleho domu v stredu popoludní miestneho času obrátiť na ministrov zahraničných vecí koalície, ktorej členmi sú desiatky štátov a spoločenstiev, akými sú napríklad NATO a EÚ. Vyzve ich, aby pokračovali vo svojom kurze a zvýšili úsilie o stabilizáciu situácie.



Stiahnutie amerických jednotiek zo Sýrie oznámil Trump v decembri. Doposiaľ nepredložil žiadny časový plán. Podľa údajov, ktoré poskytol Trump, sa v Sýrii nachádza približne 2000 amerických vojakov.



Na konferencii vo Washingtone sa bude hovoriť aj o zahraničných bojovníkoch IS.