Výbor Snemovne USA ukončil vyšetrovanie ruského zasahovania do volieb

Washington 27. apríla (TASR) - Výbor pre kontrolu tajných služieb Snemovne reprezentantov amerického Kongresu vydal v piatok správu, ktorou oficiálne ukončil vyšetrovanie údajného zasahovania Ruska do kampane pred americkými prezidentskými voľbami v roku 2016. Informovala o tom agentúra AP.



Výbor dospel k záveru, že Rusko sa síce počas kampane pred prezidentskými voľbami pokúšalo prostredníctvom kybernetických útokov a sociálnych médií zasiať v Spojených štátoch semeno sváru, avšak nejestvujú dôkazy, že by sa volebný štáb prezidenta Donalda Trumpa vedome spolčil s Moskvou.



Niektoré časti správy z dôvodu národnej bezpečnosti zverejnené neboli. Republikáni tvrdia, že budú na tajné služby naliehať, aby mohli zverejniť viac informácií.



Závery vyšetrovania zverejnené v správe ostro napadli demokratickí členovia výboru pre kontrolu tajných služieb, ktorí tvrdia, že pre jej vypracovanie nebol vypočutý dostatočný počet svedkov či zabezpečený dostatok dôkazov.



Prípadné zasahovanie Ruska do amerických prezidentských volieb naďalej skúma komisia vedená osobitným vyšetrovateľom Robertom Muellerom, ako aj senátne výbory pre kontrolu tajných služieb a súdnictvo.