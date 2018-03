FOTO: USA vypustili meteorologickú družicu novej generácie GOES-S

Prístroje na družici budú sledovať napríklad aj slnečné žiarenie a erupcie na Slnku či magnetické pole Zeme. Satelit pomôže leteckej aj námornej doprave a uľahčí aj dlhodobé predpovede, vrátane sezónnych predpovedí. Meteorológovia by tiež mali byť schopní lepšie predpovedať obdobia sucha. Foto: TASR/AP

Družica GOES-S bude z geostacionárnej dráhy monitorovať meteorologické javy nad západným pobrežím Spojených štátov. Vďaka jej špičkovému prístrojovému vybaveniu budú mať meteorológovia veľmi rýchlo prístup k presným údajom nielen o bežných meteorologických javoch ale aj o mimoriadnych udalostiach, ktoré môžu ohrozovať ľudské životy. Foto: TASR/AP

Mys Canaveral 2. marca (TASR) - Spojené štáty vypustili vo štvrtok na obežnú dráhu Zeme revolučnú meteorologickú družicu GOES-S, ktorej úlohou bude monitorovať západné pobrežie USA. Informovala o tom v piatok agentúra AP.Na obežnú dráhu vyniesla družicu GOES-S nosná raketa Atlas V, ktorá odštartovala vo štvrtok z Kennedyho vesmírneho strediska na Floride. Ide o druhú družicu v rámci spoločného programu Národného úradu pre oceán a atmosféru (NOAA) a Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA), ktorý predstavuje revolúciu v oblasti predpovedania počasia.Družica GOES-S bude z geostacionárnej dráhy monitorovať meteorologické javy nad západným pobrežím Spojených štátov. Vďaka jej špičkovému prístrojovému vybaveniu budú mať meteorológovia veľmi rýchlo prístup k presným údajom nielen o bežných meteorologických javoch ale aj o mimoriadnych udalostiach, ktoré môžu ohrozovať ľudské životy.Prístroje na družici budú sledovať napríklad aj slnečné žiarenie a erupcie na Slnku či magnetické pole Zeme. Satelit pomôže leteckej aj námornej doprave a uľahčí aj dlhodobé predpovede, vrátane sezónnych predpovedí. Meteorológovia by tiež mali byť schopní lepšie predpovedať obdobia sucha.Prvú meteorologickú družicu v rámci nového programu GOES (Geostationary Operational Environmental Satellite) vypustila NASA v novembri 2016. Úlohou družice GOES-16 je monitorovanie východného pobrežia USA.Program GOES bude mať okrem GOES-S do roku 2036 ďalšie dve družice. Hodnota programu je 11 miliárd dolárov a jeho súčasťou sú aj moderné zariadenia na Zemi schopné prijímať vysoký objem dát z nových satelitov.