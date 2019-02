USA vyzvali OSN, aby hlasovala o humanitárnej pomoci do Vezuely

Na snímke z videa nákladná cisterna a nákladné prívesy blokujú most, po ktorom mala prísť humanitárna pomoc z Kolumbie na predmestí Cucuty, na kolumbijskej hranici s Venezuelou 6. februára 2019.

Situáciou vo Venezuele sa bude v utorok na žiadosť USA zaoberať mimoriadne zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN.

New York 26. februára (TASR) - Spojené štáty vyzvali v utorok Bezpečnostnú radu OSN (BR OSN), aby tento týždeň hlasovala o návrhu rezolúcie vyzývajúcej Venezuelu na vpustenie dodávok humanitárnej pomoci na svoje územie. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na vyhlásenie osobitného vyslanca americkej vlády pre Venezuelu Elliotta Abramsa.



"Tento týždeň predložíme rezolúciu, ktorá bude určite žiadať o vpustenie humanitárnej pomoci do Venezuely," povedala Abrams pred utorňajším mimoriadnym zasadnutím BR OSN, ktorého témou bude aj kríza vo Venezuele.



Cez víkend došlo na venezuelsko-kolumbijských hraniciach ku krvavým zrážkam, pri ktorých bezpečnostné zložky prekazili pokusy prívržencov venezuelského opozičného lídra Juana Guaidóa dostať do Venezuely dodávky potravín a liekov poskytnutých prevažne Spojenými štátmi. Štyria ľudia prišli pri násilnostiach o život a stovky ďalších utrpeli zranenia.



