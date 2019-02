USA vyzvali Bezpečnostnú radu OSN, aby hlasovala o Venezuele

Návrh USA podľa agentúry vyjadruje aj hlboké znepokojenie nad násilím a nadmerným použitím sily zo strany venezuelských bezpečnostných zložiek proti neozbrojeným, mierumilovným protestujúcim.

New York 27. februára (TASR) - Spojené štáty americké vyzvali Bezpečnostnú radu OSN (BR OSN), aby vo štvrtok hlasovala o návrhu rezolúcie na slobodné, spravodlivé a dôveryhodné voľby vo Venezuele a voľný prístup k humanitárnej pomoci. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na vyhlásenie amerických diplomatov.



Návrh USA podľa agentúry vyjadruje aj "hlboké znepokojenie nad násilím a nadmerným použitím sily zo strany venezuelských bezpečnostných zložiek proti neozbrojeným, mierumilovným protestujúcim".



Osobitný vyslanec americkej vlády pre Venezuelu Elliott Abrams už v utorok avizoval, že USA tento týždeň predložia rezolúciu, ktorá bude žiadať o vpustenie humanitárnej pomoci do Venezuely. Povedal to pred mimoriadnym zasadnutím BR OSN, ktorého témou je aj kríza v tejto latinskoamerickej krajine.



Rusko, ktoré je spojencom venezuelského prezidenta Nicólasa Madura, pravdepodobne využije v súvislosti s návrhom právo veta, konštatuje AFP.