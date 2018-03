USA vyzvali Kosovo a Srbsko na normalizáciu prostredníctvom dialógu

Kosovskí Srbi zablokovali v utorok cesty na severe Kosova a ich predstavitelia odišli z vlády v reakcii na zadržanie a deportáciu riaditeľa srbského vládneho úradu pre Kosovo Marka Djuriča.

Priština 28. marca (TASR) - Spojené štáty v stredu ostro odsúdili súčasné trenice vo vzťahoch medzi Kosovom a Srbskom s tým, že by mohli "zbytočne zvýšiť napätie a ohroziť regionálnu stabilitu".



Ministerstvo zahraničných vecí USA vyzvalo všetky strany, aby sa zdržali ďalšej eskalácie a vyriešili spory pokojným spôsobom. "S cieľom vytvoriť trvalý mier a stabilitu na Balkáne by sa Kosovo aj Srbsko mali zamerať na normalizáciu vzťahov prostredníctvom dialógu pod patronátom Európskej únie," uviedla hovorkyňa Heather Nauertová a dodala, že Washington je pripravený podporovať rokovania.



Kosovskí Srbi zablokovali v utorok cesty na severe Kosova a ich predstavitelia odišli z vlády v reakcii na zadržanie a pondelňajšiu deportáciu riaditeľa srbského vládneho úradu pre Kosovo Marka Djuriča.



V utorok sa do sporu zapojilo aj Rusko a Európska únia vyslala šéfku svojej zahraničnej politiky Federicu Mogheriniovú na naliehavú návštevu Belehradu. Vyzvala obe krajiny, aby preukázali "pokoj, múdrosť, zdržanlivosť a vodcovstvo", a uviedla, že v záujme Srbska je "zachovať stabilitu, mier a pokrok na ceste do EÚ".



Srbsko aj Kosovo dúfajú v členstvo v Únii, ale sú v rôznych fázach integračného procesu, pripomína agentúra AP.



Podľa Mogheriniovej sa "to, čo sa stalo včera, nesmie opakovať". Spolu so srbským prezidentom Aleksandrom Vučičom sa zhodli, že nájdu "nové spôsoby", ako vyriešiť problémy medzi Srbskom a Kosovom pokojným spôsobom, informoval Vučičov úrad.



Ruské ministerstvo zahraničných vecí obvinilo EÚ a USA, že chcú "hrubo potlačiť" snahy kosovských Srbov "ochrániť svoje legitímne záujmy". "Je úplne jasné, že Kosovčania (kosovskí Albánci) sa riadia radami svojich amerických a európskych ochrancov, ktorí pošliapavajú medzinárodné právo a konajú na základe svojvôle," uvádza sa vo vyhlásení ruského rezortu diplomacie.



Podľa agentúry DPA Djurič pricestoval do Kosova, v ktorom väčšinu tvoria etnickí Albánci, aby sa zúčastnil diskusie za okrúhlym stolom o situácii medzi Belehradom a Prištinou. Kosovské úrady už predtým varovali, že srbských predstaviteľov zadržia, ak porušia zákaz vstupu do krajiny. Srbi však avizovali, že návštevu uskutočnia aj napriek zákazu.



Incident ešte zvýšil napätie medzi Srbskom a jeho bývalou provinciou. Kosovo vyhlásilo jednostranne nezávislosť v roku 2008, podobne ako niektoré ďalšie krajiny vrátane Slovenska ju však neuznáva Belehrad, ktorý Kosovo stále pokladá za svoju provinciu.