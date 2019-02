USA vyzvali krajiny na repatriáciu džihádistov zadržiavaných v Sýrii

Americký prezident Donald Trump vlani v decembri vyhlásil víťazstvo nad IS v Sýrii, čím odôvodnil oznámenie o stiahnutí 2000 amerických vojakov z tejto krajiny.

Washington 4. februára (TASR) - Spojené štáty vyzvali v pondelok iné krajiny, aby repatriovali stovky bojovníkov extrémistickej organizácie Islamský štát (IS) zadržiavaných v Sýrii. Informovala o tom agentúra AFP s tým, že výzva Washingtonu prichádza v čase, keď zo Sýrie sťahuje svojich vojakov.



"Spojené štáty vyzývajú iné krajiny na repatriáciu a trestné stíhanie svojich občanov zadržiavaných Kurdmi vedenými Sýrskymi demokratickými silami (SDF) a chváli pokračujúce snahy SDF o návrat týchto zahraničných teroristických bojovníkov do ich vlastí," uviedol vo vyhlásení hovorca amerického ministerstva zahraničných vecí Robert Palladino.



Americký prezident Donald Trump vlani v decembri vyhlásil víťazstvo nad IS v Sýrii, čím odôvodnil oznámenie o stiahnutí 2000 amerických vojakov z tejto krajiny.



SDF - vojenské oddiely podporované Spojenými štátmi s kurdským velením, ktoré v Sýrii bojujú proti militantom z IS - varovali, že po odchode amerických vojakov zo Sýrie nebudú pravdepodobne viac schopné strážiť svoje väznice.



Príslušné ministerstvo vo svojom vyhlásení pripustilo, že zmienená organizácia má naďalej vo svojich radoch bojovníkov, ktorí vyvolávajú obavy. "Napriek oslobodeniu územia od IS v Iraku a Sýrii Islamský štát naďalej zostáva významnou hrozbou a na riešenie tejto medzinárodnej bezpečnostnej výzvy je nevyhnutný kolektívny krok," dodal Palladino.



Pozemné milície SDF so vzdušnou podporou americkej armády vybojovali od IS rozsiahle územia v severovýchodnej Sýrii, v súčasnosti kontrolujú približne tretinu Sýrie. Kurdmi vedené jednotky zadržiavajú viac než 700 zahraničných bojovníkov IS, ktorí pochádzajú z viac ako 40 krajín. Len málo z nich sa medzičasom vrátilo do vlasti.