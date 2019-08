USA vyzvali na nenásilné riešenie krízy v Hongkongu

Hongkong, jedna z dvoch osobitných administratívnych oblastí Číny, bol uplynulý víkend už desiatykrát dejiskom často násilných protestov.

Washington 12. augusta (TASR) - Nemenovaný predstaviteľ administratívy amerického prezidenta Donalda Trumpa v pondelok vyzval na nenásilné riešenie súčasnej politickej krízy v Hongkongu. Zároveň zdôraznil dôležitosť rešpektovania odlišných politických názorov. Informovala o tom agentúra AFP.



"Spoločnosti najlepšie prospieva, keď sa rešpektujú rozličné politické názory, ktoré smú ľudia slobodne a pokojne vyjadrovať. Spojené štáty vyzývajú všetky strany (krízy v Hongkongu), aby sa zdržali násilia," uviedol pod podmienkou anonymity predstaviteľ Trumpovej administratívy.



Ako pripomenula AFP, Trump sa doposiaľ k protestom v Hongkongu aj s ohľadom na zintenzívňujúcu sa obchodnú vojnu s Čínou nevyjadroval. Uviedol, že podľa neho ide o vnútornú záležitosť Číny. "Je to medzi Hongkongom a Čínou," povedal Trump novinárom v Bielom dome 1. augusta. "Nepotrebujú nijaké rady," dodal.



V júli však americký prezident rozhneval Peking vyhlásením, že "väčšina ľudí chce demokraciu. Nanešťastie, niektoré vlády demokraciu nechcú". "To je všetko, o čo tam ide. Všetko je to o demokracii," povedal Trump.



Hongkong, jedna z dvoch osobitných administratívnych oblastí Číny, bol uplynulý víkend už desiatykrát dejiskom často násilných protestov proti návrhu zákona, ktorý by umožnil vydávanie jeho obyvateľov podozrivých zo spáchania trestných činov do pevninskej Číny.



Protesty neutíchli ani po tom, čo správkyňa Hongkongu Carrie Lamová vyhlásila tento návrh zákona za "mŕtvy". Demonštranti medzičasom od miestnej vlády žiadajú aj vyšetrovanie údajného neadekvátneho postupu polície pri zásahoch a rozpustenie zákonodarného zboru.