USA vyzvali Rusko, aby prepustilo laureáta Sacharovovej ceny Sencova

Kyjev 25. októbra (TASR) - Rusko by malo okamžite prepustiť z väzenia tohtoročného laureáta Sacharovovej ceny za slobodu myslenia, ukrajinského režiséra Oleha Sencova, aby si ju mohol osobne prevziať. Po štvrtkovom udelení tejto ceny Sencovovi Európskym parlamentom to uviedlo veľvyslanectvo Spojených štátov na Ukrajine.



Podľa vyhlásenia veľvyslanectva je udelenie ceny ukrajinskému režisérovi potvrdením toho, že je "väzňom svedomia".



"Prejavil odvahu, dôstojnosť a odhodlanie pri obrane ukrajinských väzňov, ktorých Rusko nespravodlivo uväznilo. Oleh by si mal osobne prevziať svoju zaslúženú cenu. Rusko by ho malo okamžite prepustiť, ako aj všetkých ďalších politických väzňov," dodalo veľvyslanectvo USA na Ukrajine.



Sencov je odporcom anexie polostrova Krym Ruskom, ku ktorej došlo v roku 2014. V tom istom roku ho na Kryme aj zadržali a o rok neskôr v Rusku odsúdili na 20 rokov väzenia za sprisahanie s cieľom vykonať teroristický útok. Režisér tieto obvinenia odmieta ako vykonštruované.