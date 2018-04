USA vyzvali Vietnam na prepustenie odsúdených aktivistov

Odsúdení sú údajne napojení na skupinu Bratstvo za demokraciu, ktorá tvrdí, že má v celej krajine sieť prívržencov a podporovateľov.

Washington 6. apríla (TASR) - Americká vláda vyzvala Vietnam na prepustenie šiestich aktivistov odsúdených za protištátne zločiny. Informovala o tom v piatok agentúra DPA s odvolaním sa na vyhlásenie ministerstva zahraničných vecí USA.



Súd v Hanoji vo štvrtok vyniesol rozsudok nad šiestimi disidentmi, medzi ktorými je aj známy právnik Nguyen Van Dai. Za pokus o zvrhnutie komunistického režimu disidentov odsúdili na tresty väzenia v trvaní od sedem do 15 rokov. Ide o najtvrdšie tresty vynesené vo Vietname za posledné roky. Odsúdeným pritom údajne hrozili až tresty smrti.



Spojené štáty vyslovili hlboké znepokojenie nad tvrdými rozsudkami vynesenými na základe "nejasného obvinenia" a vyzvali na okamžité prepustenie všetkých "väzňov svedomia", uviedla vo vyhlásení hovorkyňa amerického rezortu diplomacie Heather Nauertová. Ľudia majú podľa nej právo na základné slobody prejavu či združovania.



Aj Európska únia kritizovala rozsudok nad prodemokratickými aktivistami vo Vietname ako "priame porušenie" medzinárodných záväzkov tejto krajiny v oblasti dodržiavania ľudských práv. Hovorca EÚ vo vyhlásení podľa agentúry DPA napísal, že rozsudok je pokračovaním "negatívneho trendu stíhania a odsudzovania aktivistov bojujúcich za ľudské práva a blogerov vo Vietname".



Šestica odsúdených bola obvinená z organizovania seminárov venovaných ochrane ľudských práv vo Vietname. Podľa obžaloby vyzývali aj na zavedenie systému viacerých politických strán v krajine a dostávali finančnú podporu zo zahraničia.



Podľa informácií ľudskoprávnej organizácie Amnesty International je vo Vietname 97 politických väzňov. "Vietnam je jednou z tých krajín juhovýchodnej Ázie, kde je väznených najviac pokojne sa prejavujúcich aktivistov - je to hanebné prvenstvo, o aké by sa žiadna krajina nemala usilovať," uviedol regionálny riaditeľ Amnesty James Gomez.