USA vyzývajú Rusko, aby prehodnotilo predaj stíhačiek Mjanmarsku

Washington 26. januára (TASR) - Spojené štáty vyzvali vo štvrtok Rusko, aby prehodnotilo svoj sľub dodať Mjanmarsku vojenské lietadlá, pretože v krajine vládne nestabilita zapríčinená etnickým konfliktom, napísala v piatok agentúra Reuters.



Ruské ministerstvo obrany začiatkom týždňa uviedlo, že Rusko predá Mjanmarsku šesť viacúčelových stíhacích lietadiel Suchoj Su-30, pričom Mjanmarsko má podľa ruskej agentúry RIA Novosti záujem aj o nákup ďalšej vojenskej techniky pre svoje námorníctvo či pozemné sily.



"Uvedené lietadlá sa stanú hlavnými bojovými prostriedkami (mjanmarských) vzdušných síl, ktorých úlohou bude ochrana územnej celistvosti krajiny a odvracanie teroristických hrozieb," uviedol pre agentúru TASS námestník ruského ministra obrany Alexander Fomin.



Hovorkyňa amerického ministerstva zahraničných vecí Heather Nauertová na štvrtkovom brífingu uviedla, že podľa "znepokojujúcich medializovaných správ má Rusko v úmysle predať Mjanmarsku stíhačky Su-30".



"Ak sa tieto správy potvrdia, bude to slúžiť ako pripomienka trvalého úsilia Ruska dodávať zbrane ozbrojeným silám, ktoré jednoznačne porušujú ľudské práva. Vyzývame vlády Ruska a Mjanmarska, aby prehodnotili ďalšie vyzbrojovanie a plne sa sústredili na hľadanie trvalého mierového riešenia krízy (v Mjanmarsku)," povedala Nauertová.



Organizácia Spojených národov a Spojené štáty obviňujú mjanmarskú armádu z páchania násilia na tamojšej moslimskej menšine Rohingov, žijúcej prevažne v Jakchainskom štáte.



Od konca augusta ušlo pred násilnosťami v Jakchainskom štáte do susedného Bangladéša približne 655.000 mjanmarských Rohingov. V Bangladéši ich pritom do augustového exodu žilo už vyše 300.000.