Amerického producenta H. Weinsteina formálne obvinili zo znásilnenia

Celkovo ho v súvislosti so sexuálnymi deliktmi obvinilo približne 70 žien.

New York 31. mája (TASR) - Bývalého hollywoodskeho producenta Harveyho Weinsteina formálne obžalovala v stredu veľká porota manhattanského súdu zo znásilnenia a ďalších deliktov sexuálneho charakteru. Uviedol to vo vyhlásení zástupca tamojšieho súdu, ktorého v noci na štvrtok citovala agentúra DPA.



Vyšetrovanie nepodložených tvrdení voči Weinsteinovi sa začalo po tom, ako časopis New Yorker a noviny The New York Times priniesli minulý rok v októbri správu, v ktorej ho niekoľko žien obvinilo zo sexuálneho obťažovania a zneužívania.



Následne sa k obvineniam verejne pridalo i niekoľko herečiek vrátane Salmy Hayekovej, Ashley Juddovej, Gwyneth Paltrowovej, Angeliny Jolieovej či Rose McGowanovej. Celkovo ho v tejto súvislosti obvinilo približne 70 žien.



Obžaloba manhattanskej veľkej poroty sa vzťahuje na prípady z rokov 2004 a 2013, keď Weinstein údajne sexuálne zaútočil na dve nemenované ženy. Ide o ďalší krok v trestnom konaní voči tomuto mediálnemu magnátovi, ktorého minulý týždeň v New Yorku zatkli a obvinili.



Weinstein, ktorý vyšetrovateľom odovzdal svoj pas, zložil kauciu vo výške jedného milióna dolárov a dostal monitorovacie zariadenie, odmieta tvrdenia, že bol zapletený do akejkoľvek nedobrovoľnej sexuálnej aktivity.



Obvineniam čelí aj v Londýne a v Los Angeles.



Weinsteinova aféra spustila vo svete mohutné hnutie #MeToo, ktoré prispelo k spoločenskému pádu stoviek vplyvných mužov v mnohých sektoroch, nielen v kinematografii, ale aj vo svete módy, hudby, gastronómie či politiky.



Producentské štúdio, ktoré Weinstein založil so svojím bratom Bobom, je v dôsledku jeho aféry v konkurze a samotný Bob Weinstein čelí obvineniam, že toleroval nevhodné správanie svojho brata k ženám.



Aféra spôsobila, že americká Akadémia filmových umení a vied, ktorá organizuje a udeľuje prestížne ceny Oscar, vlani v októbri Weinsteina vylúčila zo svojich radov. Weinstein prišiel aj o členstvo v britskej filmovej a televíznej akadémie BAFTA. Opustila ho i jeho manželka Georgina Chapmanová, módna návrhárka značky Marchesa.