USA začlenili Brazíliu medzi svojich hlavných spojencov mimo NATO

Bolsonaro, ktorý počas vlaňajšej predvolebnej kampane dostal aj prezývku brazílsky Trump, a americký prezident sú vnímaní ako pravicoví populisti.

Washington 1. augusta (TASR) - Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa zaradila v stredu Brazíliu medzi hlavných spojencov USA, ktorí nie sú členmi NATO. Toto rozhodnutie dá juhoamerickej krajine preferenčný prístup k americkým zbraniam a vojenskému výcviku, aký Spojené štáty neposkytujú iným štátom mimo Severoatlantickej aliancie. Informovali o tom agentúry DPA a AP.



Trump vyhlásenie Brazílie za "významného spojenca mimo NATO" (MNNA) avizoval už v máji. Kongresu vtedy oznámil, že chce takto oceniť Brazíliu za posilňovanie obrannej spolupráce s USA, ktorá je aj národnom záujme Spojených štátov.



Postavenie takéhoto spojenca Spojených štátov má spolu s Brazíliou celkovo 18 krajín, medzi nimi napríklad Austrália, Nový Zéland, Egypt, Izrael, Japonsko, Južná Kórea, Argentína, Filipíny či Taiwan.



Keď brazílsky prezident Jair Bolsonaro v marci navštívil Washington, Trump vyhlásil, že by podporil aj prijatie najväčšej a najľudnatejšej krajiny Južnej Ameriky do NATO, aj keď Brazílii sa členom Aliancie stať nemôže, približuje agentúra AFP.



Bolsonaro, ktorý počas vlaňajšej predvolebnej kampane dostal aj prezývku "brazílsky Trump", a americký prezident sú vnímaní ako pravicoví populisti. Od Bolsonarovho nástupu do úradu 1. januára sa obe krajiny snažia o posilnenie vzťahov v obchode i iných oblastiach.