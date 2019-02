Zadržaný migrant z Mexika zomrel v nemocnici v štáte Texas

Mexičana chytila 2. februára texaská polícia na hraničnom priechode Roma. Muž požiadal o zdravotnú pomoc. Následne ho previezli do nemocnice a po krátkom čase dali opäť do väzby.

Washington 19. februára (TASR) - Migrant z Mexika, ktorého zadržali pri opakovanom ilegálnom prekročení hraníc do USA, zomrel v utorok v nemocnici v štáte Texas.



Muž vo veku 45 rokov sa v čase svojej smrti nachádzal vo väzbe, informovali v pondelok miestneho času oficiálne miesta. Podľa agentúry DPA sa už predtým sťažoval na zdravotné problémy. Presná príčina úmrtia sa musí ešte vyšetriť.



Po smrti dvoch detí z Guatemaly z vlaňajšieho decembra je tento Mexičan treťou osobou v priebehu troch mesiacov, ktorá zomrela v počas väzby, uviedli americké médiá.



Mexičana chytila 2. februára texaská polícia na hraničnom priechode Roma. Muž požiadal o zdravotnú pomoc. Následne ho previezli do nemocnice a po krátkom čase dali opäť do väzby.



Nasledujúci deň sa znova dostal do nemocnice, kde mu lekári diagnostikovali cirhózu pečene a zlyhávanie srdca. Muž v utorok zomrel.



Zastupujúci hovorca Úradu colnej a pohraničnej ochrany (CBP) Andrew Meehan označil smrť mexického migranta za "tragédiu". CBP sa aj naďalej zasadzuje za "bezpečnú a humánnu starostlivosť" o osoby nachádzajúce sa vo väzbe.