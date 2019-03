USA zamietnu víza predstaviteľom ICC, ktorí budú stíhať Američanov

Washington/Haag 15. marca (TASR) - Spojené štáty zrušia alebo odmietnu udeliť víza pracovníkom Medzinárodného trestného súdu (ICC), ktorí podajú podnet na začatie vyšetrovania alebo trestného stíhania vo veci údajných vojnových zločinov spáchaných Američanmi v Afganistane či v iných krajinách. Vyhlásil to v piatok minister zahraničných vecí USA Mike Pompeo, ktorého citovali agentúry AP a DPA.



"Sme odhodlaní chrániť americký, ako aj spojenecký vojenský a civilný personál pred tým, aby žili v strachu z nespravodlivého trestného stíhania za to, že bránili náš veľký národ," povedal Pompeo.



Šéf americkej diplomacie informoval o tom, že USA už podnikli kroky voči niekoľkým zamestnancom ICC, avšak nespresnil, koľkých ľudí sa majú nové sankcie dotknúť, ani to, aké prípady vyšetrujú.



Pompeo oznámil, že cieľom novej politiky USA je, aby ICC zmenil svoj postoj k USA a ich spojencom. Nasledovať môžu aj ďalšie opatrenia vrátane ekonomických sankcií, varoval.



"Medzinárodný trestný súd útočí na americký právny štát," povedal Pompeo a zároveň dodal, že "na zmenu kurzu nie je neskoro". Pompeo vyzval ICC, aby tak spravil okamžite.



Zdôraznil, že akékoľvek trestné činy spáchané vojakmi USA by mali riešiť len americké súdy.



Rovnaké kroky by podľa neho Washington mohol prijať aj v prípade krokov ICC zameraných voči Izraelu.



Medzinárodný trestný súd reagoval na Pompeove vyjadrenia vyhlásením, že bude "aj naďalej neobmedzene pokračovať vo svojej nezávislej činnosti, v súlade so svojimi ustanoveniami a na základe princípov právneho štátu". Vo vyhlásení sa ďalej uvádza, že ICC je "nezávislá a nestranná inštitúcia súdnej moci, ktorá má podľa medzinárodného práva zásadný význam pre vyvodenie zodpovednosti za najzávažnejšie trestné činy".



Cieľom ICC, ktorý sídli v Haagu, je postaviť pred spravodlivosť páchateľov vojnových zločinov, zločinov proti ľudskosti a genocídy.



Spojené štáty členom ICC nikdy neboli. Americký prezident Bill Clinton v roku 2000 síce podpísal Rímsky dohovor, ktorým sa zriadil ICC, avšak nikdy ho nepredložil Senátu na ratifikáciu. Jeho nástupca George W. Bush tento podpis stiahol pre obavy z nespravodlivého stíhania Američanov z politických dôvodov.