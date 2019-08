USA zaradili medzi najhľadanejšie osoby ministra priemyslu Venezuely

Kritici vlády venezuelského prezidenta Nicolása Madura tvrdia, že do obchodu s drogami sú zapojení mnohí venezuelskí politici, predstavitelia i armádni dôstojníci.

Bogota 1. augusta (TASR) - Americká prisťahovalecká a colná polícia (ICE) zaradila do svojho zoznamu desiatich najhľadanejších osôb venezuelského ministra priemyslu a bývalého viceprezidenta Tarecka El Aissamiho. V ozname ICE, zverejnenom v stredu na Twitteri aj s fotografiou hľadaného, sa spomína jeho zapojenie do "medzinárodného obchodu s narkotikami", informovala agentúra DPA.



"Využil svoje mocenské postavenie, aby sa zapojil do medzinárodného obchodu s drogami," citovala internetová stránka ICE vyjadrenie Angela Melendeza z vyšetrovacieho odboru ministerstva vnútornej bezpečnosti Spojených štátov.



El Aissami bol v rokoch 2017 a 2018 výkonným viceprezidentom Venezuely a naďalej zostáva viceprezidentom pre ekonomickú oblasť. V minulosti bol tiež guvernérom venezuelského štátu Aragua (2012-17) či ministrom vnútra (2008-12).



Podľa ICE tento politik napomáhal pri pašovaní narkotík z Venezuely, pričom dozeral na lety z jednej z venezuelských základní a trasy vedúce cez prístavy tejto krajiny. V prechádzajúcich funkciách bol zapojený do prepravy zásielok s celkovou hmotnosťou vyše 1000 kilogramov, ktoré smerovali aj do Mexika či Spojených štátov, dodal americký policajný orgán.



Kritici vlády venezuelského prezidenta Nicolása Madura tvrdia, že do obchodu s drogami sú zapojení mnohí venezuelskí politici, predstavitelia i armádni dôstojníci. Spojené štáty podporujú vo Venezuele opozíciu na čele s predsedom parlamentu Juanom Guaidóom, ktorý sa vyhlásil v januári za dočasného prezidenta.