USA zaviedli sankcie voči tureckej spoločnosti i diplomatovi z KĽDR

Washington 4. októbra (TASR) - Spojené štáty uvalili vo štvrtok sankcie na tureckú spoločnosť a niekoľko jednotlivcov za údajné nedodržiavanie sankcií voči Severnej Kórei. Informovala o tom agentúra Jonhap s odvolaním sa na americké ministerstvo financií.



To uviedlo, že sankcie boli uvalené na organizáciu SIA Falcon International Group pre obchodovanie so zbraňami a luxusným tovarom so Severnou Kóreou, čím došlo k porušeniu reštrikcií OSN voči Pchjongjangu.



"Medzinárodné spoločenstvo nesmie stáť nečinne, keď sa obchádzajú sankcie OSN," uviedol vo vyhlásení americký minister financií Steven Mnuchin. Zdôraznil, že USA sa "hlboko zaviazali ku konečnej, plne overenej denuklearizácii Severnej Kórey a dovtedy budú tieto sankcie naďalej presadzovať a uplatňovať".



USA uvalili sankcie tiež na výkonného riaditeľa firmy Hüseyina Sahina, generálneho manažéra Erhana Culha a severokórejského diplomata Ri Song-una, ekonomického a obchodného poradcu na severokórejskom veľvyslanectve v Mongolsku.



Ri Song-un na začiatku tohto roka v Turecku rokoval s predstaviteľmi zo SIA Falcon o obchodných dohodách týkajúcich sa zbraní a luxusného tovaru, uviedol americký rezort financií.



K príslušnému vyhláseniu došlo pred nedeľnou návštevou šéfa americkej diplomacie Mikea Pompea v Pchjongjangu, kde sa má stretnúť so severokórejským vodcom Kim Čong-unom. Rozhovory sa budú týkať denuklearizácie a dokončenia príprav na druhý summit amerického prezidenta Donalda Trumpa s Kimom.