Žena používala na svojich sedem adoptovaných detí paprikový sprej

Maricopa 20. marca (TASR) - Úrady v americkom štáte Arizona zatkli ženu pre obvinenia, že používala paprikový sprej na potrestanie svojich siedmich adoptovaných detí a zatvárala ich na celé dni do komory. V stredu o tom informovala tlačová agentúra AP.



Úrady neskôr oznámili, že zatkli aj dvoch dospelých synov tejto ženy, a to pre podozrenie z nenahlásenia týrania neplnoletých osôb.



V policajnej správe sa uvádza, že adoptované deti Machelle Hackneyovej celé dni vôbec nemali jedlo, vodu ani prístup do kúpeľne, keď boli zatvorené v komore v ženinom dome. Ten stojí v malom meste Maricopa južne od arizonského hlavného mesta Phoenix.



Deti vystupovali aj na ženinom populárnom kanáli na YouTube, kde majú jej videá milióny pozretí. Obete policajtom povedali, že adoptívna matka ich trestala spomínaným spôsobom, keď nechceli vystupovať vo videách tak, ako im prikazovala. Hackneyová má súvisiace účty takisto na Instagrame a Facebooku.



Podľa správy policajti, ktorí minulý týždeň prišli do ženinho domu, nahlásili, že našli deti a šesť z nich vyzeralo podvyživene a vychudnuto.



Hackneyovú (48) zadržiavajú vo väzbe v okrese Pinal pre podozrenie zo spáchania sexuálneho obťažovania dieťaťa v dvoch bodoch, týrania dieťaťa v siedmich bodoch, nezákonného väznenia v piatich bodoch a zo zanedbávania detí.



Vo väzbe sú už aj Hackneyovej synovia Logan a Ryan Hackneyovci.