Žena upozornila FBI na to, že strelec z Floridy má zbierku zbraní

Washington 24. februára (TASR) - Žena blízka tínedžerovi, ktorý na floridskej strednej škole zabil 17 ľudí, upozornila ešte v januári Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) na jeho rastúcu zbierku zbraní a výbušnú povahu natoľko neovládateľnú, že sa podľa vlastných slov obávala, že "vojde do školy a jednoducho to tam vystrieľa".



Agentúra Associated Press (AP) získala v piatok prepis hovoru ženy do telefonického centra FBI z 5. januára, ktorý podľa správy obsahuje mrazivé detaily o 19-ročnom Nikolasovi Cruzovi. Federálni vyšetrovatelia priznali, že neprešetrili tento tip, prepis však poukazuje na vážnosť obáv tejto ženy.



"Viem, že vybuchne," povedala telefonujúca o Cruzovi.



Zástupcovia FBI v piatok informovali členov Kongresu o nekonaní v prípade tohto tipu, ako aj o tom, prečo dôkladnejšie nevyšetrili komentár na stránke YouTube zo septembra 2017, v ktorom používateľ podpísaný ako "Nikolas Cruz" uviedol: "Budem profesionálnym strelcom na škole."



FBI januárový telefonát spojila so správou o komentári na YouTube, príslušní pracovníci úradu však ďalšie kroky nepodnikli a prípad teda neposunuli agentom v teréne, vyplýva z piatkového vyhlásenia predsedu senátneho výboru pre súdnictvo Chucka Grassleyho.



Kongres o záležitosti informovala aj spoločnosť Google, ktorá vlastní YouTube.



Informácie od volajúcej patria podľa amerických úradov k sérii jasných, no prehliadnutých varovných signálov o hrozbe zo strany Cruza, ktorý už predtým vyvolal pozornosť znepokojivým správaním. FBI sa k prepisu telefonátu, o ktorom ako prvé informovali noviny Wall Street Journal, nevyjadril.



Žena počas viac ako 13-minútového telefonátu opísala tínedžera so sklonmi k hnevu a "duševnými schopnosťami 12- až 14-ročného" človeka, čo sa podľa nej ešte zhoršilo po vlaňajšom úmrtí jeho matky. FBI upozornila na viacero účtov na sieti Instagram, na ktorých Cruz zverejnil fotografie rozrezaných zvierat i pušiek a munície, ktoré zrejme kúpil z peňazí zo životnej poistky svojej matky.



"Je alarmujúce vidieť tieto fotografie a vedieť, čo je schopný urobiť a čo by sa mohlo stať," povedala telefonujúca. "Vylúčili ho zo všetkých tých škôl, pretože jednoducho zobral stoličku a hodil ju do niekoho, učiteľa alebo študenta, pretože sa mu nepáčilo, ako sa s ním rozprávajú."



Žena uviedla, že volala na miestnu políciu v meste Parkland na Floride, kde došlo k tragickej streľbe, po tom, ako Cruz začal na internete zverejňovať správy, že sa chce zabiť. Následne sa podľa nej vyhrážka zmenila na "Chcem zabiť ľudí", pričom zabil viacero zvierat a raz dokonca mieril puškou na svoju matku.



"Viete, chcem to dostať zo seba pre prípad, že sa niečo stane. A som presvedčená, že niečo sa stane," dodala žena.