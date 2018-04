TRAGÉDIA v sídle YouTube: Ženu v deň útoku vypočúvala polícia

Na nedatovanej snímke je Nasim Aghdamová, ktorú polícia identifikovala ako páchateľku streľby v sídle spoločnosti YouTube v meste San Bruno v americkom štáte Kalifornia. Foto: TASR/AP

San Bruno 5. apríla (TASR) - Nasim Aghdamovú, ktorá v utorok sídle spoločnosti YouTube v meste San Bruno v americkom štáte Kalifornia postrelila troch ľudí a následne spáchala samovraždu, krátko pred tým vypočúvala polícia. Informovala o tom v stredu agentúra AP.Aghdamová policajtom, ktorí ju niekoľko hodín pred incidentom našli spať v aute, povedala, že má rodinné problémy, pre ktoré odišla z domu. Na ich otázky reagovala pokojne a o kritike YouTube ani o tom, že by v spoločnosti na zdieľanie videí bola nespokojná s blokovaním jej videí, nehovorila. Podľa policajtov nič nenasvedčovalo tomu, že by bola hrozbou pre seba alebo ostatných.V utorok agentúra AP informovala o tom, že polícia bude incident vyšetrovať ako prípad domáceho násilia, keďže jeden z postrelených - 36-ročný muž - bol pravdepodobne životným partnerom strelkyne.Podľa agentúry DPA však neskôr polícia spresnila, že vyšetrovanie neodhalilo spojenie medzi útočníčkou a postrelenými osobami.Vyšetrovatelia preto v súčasnosti pracujú s niekoľkými motívmi, na základe ktorých sa žena rozhodla strieľať. Jedným z nich mohla byť aj Agdhamovej nespokojnosť s politikou spoločnosti YouTube. Strelkyňa iránskeho pôvodu sa na základe informácii spravodajskej televízie Sky News sťažovala, že spoločnosť filtruje jej príspevky, a preto sa dostávajú len k malému počtu jej odberateľov.Jej otec Ismail Aghdam pred niekoľkými dňami pritom na nespokojnosť jeho dcéry políciu upozornil. Povedal, že jeho dcéra Youtube "nenávidí" a mohla by ísť do sídla tejto spoločnosti.vyhlásil podľa Sky News jej brat Shahran Aghdam.Ed Barberini, šéf policajného oddelenia v meste San Bruno zároveň v stredu uviedol, že strelkyňu jej rodina v pondelok nahlásila ako nezvestnú. Ďalej priblížil, že ju jej blízki nevideli už od soboty.Aghdamová mala na Youtube niekoľko kanálov, kde prispievala videami v angličtine, turečtine i v iránskej perzštine - jazyku fársí. Údajne mala niekoľko tisíc odberateľov.