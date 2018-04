Žiaci nastúpili do školy v Parklande s priesvitnými ruksakmi

Študenti tejto školy spustili na sociálnych sieťach bezprostredne po útoku, ktorý si vyžiadal 17 životov, rozsiahlu kampaň vedúcu k celonárodným pochodom za prísnejšie zákony o zbraniach.

Washington 3. apríla (TASR) - Žiaci strednej školy Marjory Stonemanovej-Douglasovej vo floridskom meste Parkland, ktorí 14. februára prežili smrtiacu streľbu, nastúpili do školy po jarných prázdninách prvý raz už aj s priesvitnými batohmi. Informovala o tom v utorok spravodajská stanica BBC.



Študenti tejto školy spustili na sociálnych sieťach bezprostredne po útoku, ktorý si vyžiadal 17 životov, rozsiahlu kampaň vedúcu k celonárodným pochodom za prísnejšie zákony o zbraniach. Priesvitné ruksaky nosia od pondelka, keď sa do školy vrátili z jarných prázdnin. Mnohí z nich však už vyjadrili pochybnosti, či takéto opatrenie pomôže predchádzať útokom.



Niektorí tvrdia, že februárovému útoku by povinné nosenie takýchto ruksakov nezabránilo, keďže strelec v čase jeho spáchania už nebol ani žiakom školy. Viacerí sa tiež domnievajú, že zabezpečovať takéto ruksaky pre zhruba 3000 študentov školy je logisticky náročné.



Mnohí študenti si na priesvitný ruksak pripli symbolickú cenovku so sumou 1,05 dolára. Protestovali tak proti "krvavým peniazom" vplyvnej Národnej asociácie držiteľov zbraní (NRA), ktorá podľa ich tvrdení venovala floridskému senátorovi Marcovi Rubiovi milióny dolárov - v prepočte na jedného floridského žiaka práve 1,05 dolára. Žiakov v súvislosti s priesvitnými batohmi znepokojil aj nedostatok súkromia. Viacerí tiež uviedli, že si vďaka nim pripadajú ako "väzni".



Takéto opatrenie pritom už dlhšie funguje aj na iných miestach USA. Americká Národná futbalová liga (NFL) napríklad po útoku na bostonskom maratóne v roku 2013 povolila nosiť na štadióny výlučne priesvitné ruksaky, pripomenula ďalej BBC. Opatrenie aktuálne platí aj na viacerých amerických školách, kde ďalší študenti vyjadrili obavy, že stanú obeťami krádeže, keďže ich cennosti sú v priesvitných batohoch ľahko viditeľné.



Medzi ďalšími bezpečnostnými opatreniami avizovanými po streľbe v Parklande sú aj nové identifikačné odznaky pre študentov či plány na zavedenie prehliadok v štýle letiskových kontrol.



Na strednej škole v Parklande zastrelil 14. februára jej bývalý študent, 19-ročný Nikolas Cruz, 17 ľudí. Do areálu prišiel vyzbrojený poloautomatickou puškou AR-15, plynovou maskou, dymovými granátmi a veľkým množstvom zásobníkov s nábojmi. Cruz sa po zadržaní priznal k streľbe. Začiatkom marca ho obvinili zo spáchania sedemnástich vrážd, za čo mu hrozí trest smrti.