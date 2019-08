USA žiadajú Gibraltár o ďalšie zadržiavanie iránskeho tankera

Irán po zastavení plavidla Grace 1 zadržal ropný tanker Stena Impero plaviaci sa pod britskou vlajkou, ktorý islamská republika naďalej zadržiava.

Madrid 15. augusta (TASR) - Spojené štáty požiadali vo štvrtok Gibraltár o ďalšie zadržiavanie iránskeho supertankera, ktorý v britskom zámorskom území zastavili pre podozrenie z porušenia sankcií EÚ zakazujúcich dodávky ropy do Sýrie. Skrížili tým snahy britských a gibraltárskych predstaviteľov o zmiernenia napätia s Teheránom, informovala agentúra AP.



Vláda Gibraltáru potvrdila správy médií o tom, že americké ministerstvo spravodlivosti žiada predĺženie zadržiavania ropného tankera Grace 1. Gibraltársky najvyšší súd v reakcii odložil plánované rozhodnutie o prepustení plavidla na termín neskôr v priebehu dňa.



"Ministerstvo spravodlivosti USA požiadalo o zadržanie Grace 1 pre viacero obvinení, ktoré sú teraz posudzované," uviedla gibraltárska vláda vo vyhlásení a dodala, že záležitosť súd preskúma na pojednávaní o 16.00 h miestneho času.



Americké ministerstvo sa k záležitosti zatiaľ nevyjadrilo. Britské ministerstvo zahraničných vecí vo svojom stanovisku uviedlo, že "vyšetrovanie vedené okolo Grace 1 je vecou vlády Gibraltáru" a že prípad počas prebiehajúceho vyšetrovania nebude ďalej komentovať.



Teherán tiež bezprostredne nereagoval, krok USA však zrejme prispeje k ďalšiemu napätiu v Perzskom zálive, píše AP.



Irán po zastavení plavidla Grace 1 zadržal ropný tanker Stena Impero plaviaci sa pod britskou vlajkou, ktorý islamská republika naďalej zadržiava. Analytici predtým vyjadrili nádej, že prepustenie Grace 1 Gibraltárom povedie aj k prepusteniu Stena Impero.



Dohady o nadchádzajúcom prepustení iránskeho tankera sa objavili v súvislosti so štvrtkovým pojednávaním gibraltárskeho najvyššieho súdu.



Noviny Gibraltar Chronicle informovali, že kapitána a troch dôstojníkov Grace 1 už vo štvrtok prepustili z vyšetrovacej väzby, túto správu sa však podľa AP nepodarilo overiť. Hovorca gibraltárskej vlády sa k tomu odmietol vyjadriť.



Predseda najvyššieho súdu Anthony Dudley podľa denníka uviedol, že ak by neprišla žiadosť USA, "táto loď by (už) vyplávala" z Gibraltáru.