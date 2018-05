USA žiadajú OSN, aby skritizovala Abbása za výroky o holokauste

Navrhované vyhlásenie má obsahovať výzvu Abbásovi, aby sa zdržal antisemitských poznámok.

New York 4. mája (TASR) - Spojené štáty požadujú od Bezpečnostnej rady OSN, aby podporila vyhlásenie, ktoré by ostro skritizovalo palestínskeho prezidenta Mahmúda Abbása za jeho nedávne výroky o holokauste, ktoré Washington označil za "podlé antisemitské osočovanie a nepodložené konšpiračné teórie". Informovala o tom v piatok agentúra AP.



Navrhované vyhlásenie má podľa nej obsahovať výzvu Abbásovi, aby "sa zdržal antisemitských poznámok". Spojené štáty nechali tento návrh kolovať na pôde Bezpečnostnej rady a stanovili lehotu do neskorého popoludnia (newyorského času) na vznesenie námietok zo strany zvyšných 14 členov. V prípade, že sa námietky neobjavia, vyhlásenie bude zverejnené.



Navrhovaný text vyjadruje "rozhodné a jednoznačné odmietanie antisemitizmu a popierania holokaustu". Zároveň pripomína, že "antisemitizmus historicky prispel k hrozbám pre medzinárodný mier a bezpečnosť, masovým zverstvám a rozšírenému porušovaniu ľudských práv".



Palestínsky prezident v piatok uviedol, že svojimi výrokmi o holokauste, ktoré odzneli tento týždeň a spôsobili pobúrenie, "nemal v úmysle" nikoho uraziť.



"Ak som niekoho urazil svojim vyhlásením (na zasadnutí Palestínskej národnej rady), najmä ľudí židovskej viery, ospravedlňujem sa im," povedal Abbás. Zopakoval, že "dlhodobo odsudzuje" holokaust a vyjadril súcit so všetkými jeho obeťami.



Abbás v pondelkovom prejave na pôde parlamentu Organizácie za oslobodenie Palestíny (OOP) v Rámalláhu povedal, že "sociálna funkcia" Židov vrátane požičiavania peňazí bola príčinou nepriateľstva voči nim v Európe, pričom podľa vlastných slov citoval knihy židovských autorov. Ďalej uviedol, že Adolf Hitler podporoval nasťahovanie sa Židov na územie historickej Palestíny prostredníctvom dohody medzi nemeckým ministerstvom hospodárstva a Anglo-Palestínskou bankou.