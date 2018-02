Zomrel známy americký kazateľ Billy Graham

Na archívnej snímke z 26. júna 2005 Billy Graham reční v New Yorku. Známy americký kazateľ Billy Graham zomrel v stredu 21. februára 2018 vo veku 99 rokov. Už dlhý čas trpel rakovinou, zápalom pľúc a inými chorobami, informovala agentúra AP s tým, že zomrel vo svojom dome v Severnej Karolíne.

Washington 21. februára (TASR) - Známy americký kresťanský kazateľ Billy Graham zomrel v stredu vo veku 99 rokov. Už dlhý čas trpel rakovinou, zápalom pľúc a inými chorobami, informovala agentúra AP s tým, že zomrel vo svojom dome v Severnej Karolíne.



Graham bol jednou z najvýznamnejších amerických náboženských postáv 20. storočia. Baptistický kazateľ pôsobil ako duchovný poradca prezidentov USA od čias Dwighta Eisenhowera (1953-1961). Stretol sa už aj s Eisenhowerovým predchodcom Harrym S. Trumanom v roku 1950 a médiám povedal, že na prezidenta naliehal, aby čelil komunizmu v Severnej Kórei. Trumanovi sa to nepáčilo a po tomto stretnutí sa s ním roky nerozprával. Odvtedy považoval Graham svoje rozhovory s prezidentmi za dôverné. Pravidelným duchovným poradcom bol potom všetkým prezidentom USA až po Baracka Obamu, ktorý ho navštívil v jeho dome v Montreate a spolu sa súkromne pomodlili.



Billy Graham sa počas svojej 60-ročnej aktívnej služby preslávil masovými evanjelizačnými akciami, vystúpeniami v médiách, ako aj kazateľskou činnosťou po celom svete.



Svojimi osobnými vystúpeniami vo viac ako 185 krajinách pôsobil na približne 215 miliónov ľudí a na milióny ďalších prostredníctvom priekopníckeho využitia televízie a rozhlasu. V roku 1982 kázal aj v Československu.



Na rozdiel od tradičných evanjelizátorov opustil úzky fundamentalizmus, aby oslovil širšie spektrum spoločnosti. Svoju poslednú evanjelizačnú bohoslužbu viedol v New Yorku v roku 2005 vo veku 86 rokov. Neočakáva sa, že by ešte nejaký evanjelizátor mal v budúcnosti taký vplyv, konštatuje agentúra AP.