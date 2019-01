Ušakov: Trump nie je agentom Kremľa, je to hlúposť

Ušakov a Lavrov reagovali na článok denníka The Washington Post, ktorý s odvolaním sa na svoje zdroje napísal, že Trump pred svojou administratívou zatajil podrobnosti svojich rozhovorov s Putinom.

Moskva 16. januára (TASR) - Poradca ruského prezidenta pre zahraničnú politiku Jurij Ušakov v stredu označil za "hlúposť" tvrdenia, že americký prezident Donald Trump je agentom Ruska.



"Je to hlúposť, tu niet čo komentovať," uviedol Ušakov na žiadosť novinárov, aby sa vyjadril k tvrdeniam týkajúcim sa údajných Trumpových kontaktov s Moskvou.



K téme sa v stredu podľa agentúry RIA Novosti vyjadril aj ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov. Podobne ako Ušakov, aj Lavrov vyhlásil, že má problém komentovať podozrenia časti americkej tlače na adresu prezidenta Trumpa.



V dôsledku toho sa podľa denníka ani medzi dokumentmi podliehajúcimi utajeniu nenachádza žiaden podrobný prepis ich bilaterálnych rozhovorov, ktoré sa za posledné dva roky odohrali na piatich miestach.



Denník okrem toho tvrdí, že Trump a Putni absolvovali aj niekoľko schôdzok v kuloároch medzinárodných summitov, a to bez prítomnosti svojich poradcov.



Údajne spolu hovorili aj v roku 2017 počas banketu na schôdzke G20 v Hamburgu. Prítomný bol len Putinov tlmočník, napísala agentúra RIA Novosti.